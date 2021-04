El 55% de los casos de coronavirus sin nexo epidemiológico, según informe del MSP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, publicado este miércoles, indica que aumentó del 47% al 55% el número de casos de los que no se tiene nexo epidemiológico, es decir, que no se pudo determinar cómo se contagiaron esas personas. El 15% no tiene noción de exposición y en el 40% el antecedente está en relevamiento.

Además, el documento señala que de los casos confirmados, el 44% tiene como antecedente el contacto con un caso confirmado en territorio nacional, el 1% de los casos están vinculados a viajes internacionales.

En el informe anterior, del 10 de abril, era el 52% que tenía como antecedente el contacto con un caso confirmado en territorio nacional y el 2% de los casos estaba vinculados a viajes internacionales.

Del total de casos acumulados, agrega el informe, el 4% requirió ingreso hospitalario (3% a cuidados moderados y el 1% a CTI). Al cierre del estudio, el 82% de los casos confirmados de coronavirus se encontraba recuperado. Este dato tuvo un aumento, ya que en el estudio publicado anteriormente, ese porcentaje estaba en el 76%.



La letalidad, informa el MSP, se encuentra en un 1,18% y la mortalidad es de 55,82 por 100 mil habitantes. La gravedad y la letalidad son significativamente más altas entre los hombres.

En cuanto a la incidencia por sexos, el 52,23% del total de los casos confirmados son del sexo femenino, algo que se mantiene estable respecto del último informe. La incidencia acumulada para este sexo de 4795,3 por 100.000 mujeres.

En hombres, la incidencia pasó de 3910,2 por 100.000 a 4620,7 por cada 100.000.

Aquí el informe completo.