Casa de Galicia se presenta a concurso y apunta al MSP por no contestar sobre fideicomiso

La mutualista Casa de Galicia se presentó a concurso y mediante un comunicado firmado por su junta directiva reclamó al Ministerio de Salud Pública (MSP) por no dar respuesta acerca de un fideicomiso al que el prestador buscaba acceder por US$ 12 millones.

“Nuestra institución ante la legalidad de un estado de derecho, republicano, en el que creemos y al que nos sometemos, se presenta ante el juzgado letrado de primera instancia de Concursos para defender nuestros legítimos intereses y para intentar acceder a las garantías que el Ministerio de Salud Pública en sus decisiones no nos proporciona”, sostuvo la mutualista en un comunicado emitido en la noche del viernes.



La junta directiva de la institución afirmó que hubo “circunstancias particulares” que llevaron a la solicitud de concurso, y que eso incluye “la realización de diversos trámites y planteos efectuados ante el MSP que no han tenido respuesta”.

Entre ellos enumeró que solicitó un Fondo de Garantía mediante un fideicomiso para acceder a un préstamo que les fue ofrecido por un banco privado por US$ 12 millones. Sin embargo, de acuerdo a la institución, todavía no tuvo respuesta de las autoridades.



“A pesar de que el proyecto fue presentado a inicios de julio y las autoridades eran conscientes de la urgencia respecto a la obtención de dichos fondos, hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna del MSP, ni de otra autoridad competente”, sostuvo la institución.



Además, Casa de Galicia pidió “la cesión de cobranzas de recaudos futuros” por $68 millones para “el desarrollo de la operativa normal”. Esto, según la junta directiva de la institución, fue negado por la Junta Nacional de Salud (Junasa). En tanto, fuentes de la Junasa dijeron a El País que la institución ya excedió el límite de la capacidad para solicitar adelantos.

El comunicado agregó que “la actual junta directiva asumió en octubre de 2018 en una situación muy comprometida con un endeudamiento de más de US$ 64 millones y con un patrimonio negativo de US$ 7,7 millones que llevó a los auditores independientes a cuestionar el principio de empresa en marcha de Casa de Galicia”. Un informe presentado por la junta directiva señaló que según el último balance auditado a setiembre de 2020 el patrimonio era negativo por US$ 4,4 millones.



Otras mutualistas.

Las dificultades financieras de algunas mutualistas fue un problema que abordó la actual administración desde el inicio del período. En una resolución del 4 de marzo de 2021, el ministro de Salud, Daniel Salinas, designó veedores tanto en Casa de Galicia, como en el Casmu y la Asociación Española. Eso ocurrió luego de que solicitaran acceso al Fondo de Garantía para las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Según informó Subrayado, el objetivo fue “asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos e informar al MSP sobre eventuales desvíos en la ejecución del plan de reestructuración”.



En abril de este año, el MSP resolvió intervenir para su “liquidación y clausura” la mutualista Corporación Médica de Treinta y Tres.



Según un decreto del 11 de agosto, la mutualista Casmu recibió un fideicomiso por US$ 23 millones, informó el semanario Búsqueda. Los fondos serán para un plan de reestructura presentado por la institución.



Las dificultades de Casa de Galicia se arrastran al menos desde 2015 cuando los médicos reclamaban por salarios adeudados. El gobierno anterior autorizó en junio de 2019 un fideicomiso de US$ 28 millones para Casa de Galicia para cancelar deudas y fortalecer su estructura financiera.