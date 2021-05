Baja inmunización contra la gripe obliga al MSP a cambiar estrategia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La baja percepción del riesgo por el virus de la influenza, la preferencia por las dosis contra el COVID-19 y los primeros fríos del año, hicieron que el número de personas que se volcaran a los vacunatorios, en los que se administra la vacuna antigripal, sea menor al esperado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Por eso la cartera resolvió en las últimas horas suspender el cronograma previsto que habilitaba a inmunizarse, de manera progresiva a los distintos grupos de riesgo, y lo extendió a todas las personas que ya hayan recibido la primera o segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, con 14 días de diferencia entre una y otra.

A su vez, también se priorizará a los denominados grupos de riesgo entre los que se encuentran: embarazadas y madres con hijos de hasta seis meses, niños de seis meses a cuatro años inclusive, personal de servicios esenciales, menores o adultos con comorbilidades y personas mayores a 65 años.

La responsable de la campaña antigripal, Alicia Fernández, dijo a El País que “la gente le ha dado prioridad a la vacuna contra el COVID-19, entonces ha bajado la percepción del riesgo del virus de la influenza”.

En este sentido, comentó que en muchos casos no concurren a los vacunatorios porque están esperando su turno en la agenda para inmunizarse contra el COVID. Por ejemplo, las embarazadas que aguardan por la fecha y hora para recibir la primera dosis contra el coronavirus, luego de que el gobierno haya resuelto recientemente que son prioridad en la campaña de inmunización.

Pero este no es el único motivo que llevó a las autoridades a adelantar el plan de vacunación contra la gripe. Los primeros fríos también contribuyeron. Al respecto, Fernández señaló que es imperioso prevenir una eventual “sindemia”, es decir, la coexistencia de dos epidemias que comparten factores sociales y coexisten en tiempo, e interactúan entre sí.

“Ahora se vino el frío teniendo el COVID-19 una alta circulación y empieza a propagarse el virus de la gripe que no sabemos qué variante va a tener este año. Dos virus, actuando simultáneamente y sinérgicamente en el mismo período de tiempo”, señaló Fernández. Añadió que esta situación “puede generar un mayor daño”.

En el esquema inicial del MSP, la campaña contra el virus de la influenza -que comenzó el pasado 26 de abril con el personal de la salud- comprendió a los niños de entre seis meses y cuatro años, así como a las embarazadas y puérperas hasta los seis meses del parto. El plan se proponía seguir con los menores de entre cinco y 18 años con comorbilidades y personal esencial (policías, militares, bomberos y docentes). Luego tendrían prioridad mayores de 75 años y adultos con comorbilidades.

"Sin interés"

La nueva disposición del MSP no cayó muy bien en algunos referentes de vacunatorios que consideraron que la campaña estuvo “mal planteada” dado que, entre otras cosas, no comenzó con los adultos mayores que se arrimaban a los centros y se debían ir sin su dosis.



Sin embargo, todos coincidieron en que, en general “no hay interés” por la vacuna dado que las personas buscan primero la que protege contra el COVID-19. Al respecto una fuente de la salud opinó: “Tal vez la gente tampoco tenga tanto interés porque, bueno, hay como una baja percepción de la gripe porque no está circulando el virus en el país”.