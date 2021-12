ASSE quiere quedarse con el sanatorio de Casa de Galicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una de las pocas decisiones definitivas que ya tomó el Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre el futuro de la mutualista Casa de Galicia es que ni sus afiliados ni sus trabajadores pasarán en su totalidad al sector público. En tanto, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) sí tiene intenciones de que el sanatorio de la mutualista pase a ser un recurso 100% estatal y que allí se atiendan sus usuarios.

“Evidentemente nos serviría ese sanatorio porque el lugar sería ideal y podría funcionar como el hospital del norte”, indicó una fuente de ASSE a El País. Hoy el único centro público en esa zona de Montevideo es el Hospital Saint Bois, que se ubica a siete kilómetros de Casa de Galicia.



“Tenemos toda una obra proyectada en el Saint Bois y si este sanatorio pasa a ser de ASSE la reforma no sería necesaria. Además hicimos una revisión del edificio y el sanatorio está muy bien, todo está funcionando muy bien y es sumamente presentable”, dijeron desde ASSE. También agregaron que “igualmente todo lo que pase está todo en manos del MSP”



Los deseos de las autoridades de ASSE tienen su anclaje en la realidad, pues el lunes se evaluó que el edificio pasara a sus manos en la reunión que mantuvieron legisladores con jerarcas del ministerio. En este sentido, el senador del Frente Amplio Daniel Olesker dijo a El País que “el recurso principal es el sanatorio” y que “hay cierto consenso de que este lo gestione ASSE”.

Para la administración, hacerse cargo del sanatorio sería una buena noticia, pero no tanto recibir usuarios y funcionarios que aumenten su plantilla, y menos si no contaran con otro edificio.



“En el caso de aumentar los usuarios, tal como pasó durante la pandemia, la asistencia no debería empeorar y eso va a ser posible con más centros hospitalarios”, dijeron desde ASSE.



Consultada al respecto, la presidenta de la Asociación de funcionarios de Casa de Galicia, Flor Constanzo, dijo a El País que “no se habló” con el MSP de la posibilidad de que los funcionarios de la mutualista pasaran a trabajar en ASSE, sino que estos serían trasladados a “prestadores que están en la zona”, aunque aún “no hay certezas” de cuáles podrían ser.

El País informó ayer que la cartera tiene intenciones de llevar a cabo una distribución regulada con criterios específicos para distribuir a los trabajadores y a los afiliados de Casa de Galicia.



Constanzo sostuvo que los trabajadores no tienen ninguna preferencia para la absorción de parte de otro prestadores. “Estamos tan consternados con lo que nos ocurrió que hoy no pensamos a dónde vamos a ir. Solamente pensamos en que tenemos que abandonar nuestra casa. Este es un duelo muy doloroso que todavía no empezamos a procesar, porque aún no damos crédito de lo que hemos tenido que vivir”.



Por su parte, el representante de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Conaiamc), Carlos Cardoso, señaló ayer que las mutualistas con más afiliados buscarán captar a los usuarios de Casa de Galicia y reclamó que los usuarios puedan tener “libre elección”. Esto va en contra de las intenciones del MSP de controlar los traspasos.

Hoy ASSE está a cargo.

El mismo jueves en el que se conoció la sentencia que determinó el cese de Casa de Galicia como mutualista, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo en conferencia de prensa que ASSE se haría cargo de la gestión de la institución de forma momentánea.



“Fuimos muy bien recibidos allí y nos aseguramos de que todo seguirá funcionando con total normalidad para transmitir tranquilidad a los usuarios”, indicó la fuente de ASSE.



La dirección técnica del sanatorio dejó de trabajar en el momento en que el MSP intervino la institución. Luego, quienes representaron al MSP fueron sustituidos por síndicos de Lideco, tras un fallo de la Justicia. Y ahora, tras la determinación del cierre, los interventores que representaron a la cartera volvieron a ser llamados por las autoridades de ASSE y están de nuevo en la institución.

Hay conflicto dentro del gremio de la mutualista Una parte del gremio de funcionarios no técnicos de Casa de Galicia juntó las firmas suficientes para realizar hoy una nueva asamblea que defina el futuro de los trabajadores. El sindicato ya había realizado una asamblea el lunes y allí la presidenta del sindicato, Flor Constanzo, dijo que de los 1.300 trabajadores, 450 irían a un seguro de paro especial y el resto serían absorbidos por las mutualistas que defina el MSP.



Victoria Recalde, integrante también del sindicato, dijo a El País que “todo lo que se dijo como acordado con el MSP en realidad no era así”. “Consultamos a las autoridades y nos dicen que no tienen idea de eso y que nada está definido en realidad”, sostuvo.

Casmu se desmarca del mensaje viral a afiliados



En las últimas horas se viralizó un mensaje a través de WhatsApp, firmado por el Casmu, que busca atraer a socios de Casa de Galicia para atenderse en la mutualista. “Dados los hechos de pública notoriedad, Casmu tomó la decisión de atender sin costo a los socios de Casa de Galicia por unas semanas, hasta que el MSP defina el destino de los mismos. Difundir”, dice el mensaje que circula.



El País consultó a la mutualista y desde allí dijeron que no se trata de una comunicación oficial y que “no se está al tanto de su origen”. De todas maneras, la fuente indicó que el Casmu está “abierto a apoyar a los usuarios de Casa de Galicia”.