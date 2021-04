Asistencia sicológica al personal de los CTI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) implementa desde el viernes pasado apoyo sicológico para los equipos de trabajo de sus 14 CTI en el marco de la pandemia por COVID-19 y esta semana quedará en funcionamiento una unidad en Colonia.

Marcelo Sosa, vicepresidente de ASSE, explicó que la contención y apoyo emocional se realizará mediante la intervención del Servicio de Atención Psicológica Preventivo-Asistencial (Sappa) de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, gracias a un convenio del año 2018.

Si bien no hay un relevamiento del estado psicológico de los trabajadores de la salud, ni una situación puntual que los alertara, se trata de “una iniciativa que se viene conversando hace un tiempo en el directorio” y por la que hubo un pedido del asesor presidencial, el blanco, Nicolás Martinelli.



“El estrés y las situaciones extremas a las que están sometidos los funcionarios, por la situación tan particular que están viviendo en la que tienen que atender un número importante de pacientes con COVID-19, nos preocupa a todos y con este proyecto tratamos de darles esta herramienta para colaborar con ellos y evitar males mayores”, aseguró Sosa.



Este apoyo sicológico es un instrumento de carácter voluntario que los equipos que necesiten o quieran pueden solicitar a través de la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE, que dará seguimiento y funcionará como contralor.



En principio está pensado como una instancia grupal, pero si el equipo de Sappa detectase la necesidad de una intervención individual, se dará curso como corresponda. Dada la situación sanitaria, se realizará a través de zoom.



El presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet, recibió la comunicación por mail y en la semana se concretará una reunión de trabajo con el equipo de sicología del Hospital Pasteur para analizar el proyecto.



“Pensamos que debe haber una coordinación entre el equipo de SAPPA y el del Hospital, que veremos cómo se arma", adelantó. Pontet afirmó que debería hacerse un enfoque más integral desde el punto de vista de la salud laboral, no específicamente algo restringido a un apoyo sicológico.