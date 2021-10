America RockStars: "No se realizó de la forma como está recomendado", dijo Asqueta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director general de la Salud Miguel Asqueta dijo este martes que el America RockStars, un show al aire libre que se realizó el fin de semana en Punta del Este, “no se realizó de la forma como está recomendado actualmente”. Sin embargo agregó que en ese caso, “la pauta vacunal ha sido absolutamente fundamental”, ya que hoy hace que sea posible que puedan realizarse este tipo de actividades.

"En este evento, no se había detallado claramente cómo es que iba a estar la gente en los lugares al aire libre", dijo Asqueta y agregó: "Lo que vimos (…) mediante las fotografías, los videos, y demás, es que la actividad al aire libre no se realizó de la forma como está recomendado actualmente, y es que la gente básicamente permanezca en ciertos lugares".



Además, Asqueta explicó que entiende que cuando se realiza un espectáculo musical "la gente tiene la necesidad de expresarse, de aplaudir, de pararse o a veces de cantar junto con la persona que lo está haciendo arriba".



Pero luego sostuvo que esa actividad "se realiza en el entendido de que las personas no realicen aglomeraciones o (tengan) comportamientos" que, justamente, den lugar a lo que el Ministerio de Salud Pública intenta evitar. "Eso es lo que se pretendía, que las personas guardaran cierto comportamiento", añadió el director de Salud en diálogo con En Perspectiva (Radiomundo).

Asqueta dijo también que “no necesariamente” la gente tenía que estar sentada, y afirmó que si se leían los protocolos no se detallaba "que para espectáculos de este tipo deba haber asientos numerados”. “Lo fue en un inicio de la pandemia y luego esto se dejó de lado (...) hoy no se realiza ni para los lugares cerrados ni para los lugares abiertos”.



El especialista dijo que esta obligación dejó de existir, en gran parte, por la pauta vacunal de la población. De todas formas explicó que “sigue la recomendación de que aún al aire libre, no se realicen aglomeraciones de personas y no se realicen actividades donde la gran cantidad de las personas puedan interactuar entre sí. De esa forma, aún vacunados, igual podría existir algún riesgo para alguno de los asistentes”.



“La redacción decía que es obligatorio el uso de la mascarilla facial o tapabocas en los espacios cerrados y una exhortación, ya que sigue siendo esencial el uso en algunos casos de aglomeración de personas, (de su uso) al aire libre”, concluyó.

Los dichos de Asqueta se dan luego de que el ministerio decidiera llevar adelante una investigación por el show realizado este fin de semana en Punta del Este por la cantante argentina María Becerra. Los organizadores del evento, llamado America RockStars, deberán presentarse en la tarde de este martes ante el área de fiscalización del MSP.



Según señalaron fuentes de la cartera a El País, se evaluarán principalmente dos aspectos: por un lado, si se cumplió con el límite establecido de público y con la debida distancia social; y por otro, siendo que era un show habilitado solo para personas inmunizadas, si todos los que fueron tenían terminado su proceso de vacunación.