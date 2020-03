¿Cómo acabar con el coronavirus?: los cinco pasos que hay que seguir según la OMS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se unieron para combatir el coronavirus (COVID-19) y crearon una campaña de sensibilización, en el que invitan a seguir cinco instrucciones para detener la propagación de la pandemia.

«Transmite el mensaje y elimina el coronavirus»: así se titula esta campaña cuyo objetivo es que las personas realicen cinco acciones sencillas: lavarse las manos, taparse la boca y la nariz correctamente al estornudar o toser, no tocarse la cara, distanciamiento social y aislamiento social en caso de sentirse mal.

Cinco pasos para eliminar el coronavirus y evitar el contagio

Esta pandemia requiere la solidaridad de toda la población. Las medidas gubernamentales no tendrán efecto si cada uno no toma las medidas necesarias para que el virus deje de propagarse.

Por este motivo, la OMS y la FIFA invitan a seguir estos cinco pasos:

Lavarse las manos: el primer paso es lavarse las manos con frecuencia. Ya sea con agua y con jabón, o con alcohol en gel. Esta acción permite matar los virus presentes en esa parte del cuerpo.

Taparse de forma correcta al estornudar o toser: si estás por tosero o estornudar procura taparte boca y nariz con tu codo. En caso de usar un pañuelo se debe desecharlo de forma inmediata y lavarse las manos. De esta forma, estás ayudando a que, si tenés el virus, las demás personas no se contagien.



No tocarse la cara: para evitar que el virus entre al cuerpo y des positivo de COVID-19 tenés que intentar que tus manos no toquen tu rostro, particularmente los ojos, la nariz y la boca.

Distanciamiento social: durante la pandemia el distanciamiento entre vos y otra persona debe ser de al menos un metro. De acuerdo a la OMS, "al guardar esta distancia social, estás evitando respirar las gotas emitidas por personas que estornuden o tosan cerca de ti".



Aislamiento social ante síntomas: por último, el quinto paso para evitar el contagio del coronavirus y así terminar con la pandemia es el aislamiento social en caso de sentirte mal. Ante síntomas como la fiebre, tos o decaimiento, llamá al médico y mientras esperás respuesta, quedáte en tu casa.