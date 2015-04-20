Robaron 2.500 dólares y 50 mil pesos de empresa de transporte en Durazno

Los delincuentes ingresaron a la empresa y lograron tomar la caja fuerte, donde estaba el dinero. Además, en Florida, tres delincuentes encapuchados coparon la terminal de ómnibus y robaron los bienes de empleados y clientes, golpeando a un hombre que se resistió al robo.

La Seccional 9ª de Sarandí del Yi, trabaja intensamente a esta hora en procura de aclarar el robo en la agencia de la empresa Turismar de esa ciudad, perpetrado entre la una y las tres de la mañana del domingo.

Los delincuentes, que confirmaron que se trató de más de uno, extrajeron de cuajo la caja fuerte, que contenía 50.000 pesos uruguayos y 2.500 dólares, se informó a El País desde la seccional.

“Hasta el momento no se ha podido ubicar un automóvil, que según un testigo vio al frente de local, ni la caja fuerte”, dijeron fuentes de la investigación.

Coparon una terminal en Florida.

Además, en Florida tres delincuentes encapuchados coparon la terminal de ómnibus el domingo, sobre las 23:30 horas, informó Subrayado con información recogida de La Nueva Radio Florida.

Se trata de la empresa de ómnibus CITA. Los desconocidos ingresaron y robaron a las personas que se encontraban en la terminal, en el bar y a un taxista que estaba estacionado en el lugar.

Una de las víctimas del robo contó a la emisora que estaba sentada en una de las mesas de la terminal cuando los delincuentes entraron y amenazando con armas les quitaron los celulares a los clientes y los encerraron en la cocina.

La mujer contó que "uno de los clientes que se resistió recibió un culatazo en la cabeza" por parte de los delincuentes.

(Producción: Víctor Rodríguez)

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