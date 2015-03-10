Robaron 1.400.000 pesos de una estación de servicio en La Paz

Cuatro hombres encapuchados llegaron a la estación de servicio y amenazaron a los empleados con armas de fuego. lograron acceder a la caja fuerte y escaparon con el dinero.

Jefatura de Policía de Canelones informó este martes que una estación de servicio ubicada en ruta 5 casi Camino Tomás Aldabalde, en La Paz, fue robada por cuatro delincuentes.

Los hombres llegaron encapuchados y amenazaron violentamente con armas de fuego a los empleados que se encontraban en el lugar. Lograron acceder a una caja fuerte y tomaron 1.400.000 pesos y varios documentos.

Luego escaparon en un auto. Investiga personal de la Seccional 5ª de La Paz y de la Dirección de Investigaciones.

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