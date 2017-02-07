Reclaman votar ley contra "femicidio"

Otra mujer fue asesinada; Bonomi admite que hubo fallo policial en crimen de Valeria Sosa.

Ocurrió la quinta muerte de una mujer por violencia doméstica en un mes. Un hombre de 45 años discutió con su mujer de 42 en una vivienda del complejo Verdisol y la asesinó con una maceta. Luego se entregó a la Policía. La justicia tomará una decisión en esta jornada.

Este nuevo episodio hizo que los dos principales partidos, el Frente Amplio y el Partido Nacional, que suman más del 80% del Parlamento, se pronunciaran a favor de tomar medidas legislativas "de fuerte impacto", pese a que en el Senado duerme desde el 28 de diciembre de 2015 —más de un año— un proyecto de ley que crea específicamente el delito de "femicidio". Según el ministerio del Interior, en 2016 hubo 22 casos fatales de mujeres asesinadas por sus parejas.

De todos modos, parte de la cátedra opina que no es necesario aprobar una ley en ese sentido porque en el Código Penal ya existe como delito específico el asesinato de una mujer a manos de su esposo o compañero sentimental.

Impacto.

En estas horas ha habido varios pronunciamientos políticos que auguran una reactivación del proyecto que está encajonado en el Senado. Reunido ayer, el Directorio del Partido Nacional declaró "su profunda preocupación ante los episodios de violencia doméstica que hacen que en lo que va del año se verifique el doble de mujeres fallecidas que en igual período del año anterior, quedando de manifiesto la necesidad de aumentar las acciones públicas que atiendan este auténtico flagelo social en todas las aristas que la complejidad del tema tiene".

También, el colegiado blanco pidió medidas legislativas. "El Estado debe esforzarse como garante de derecho de los ciudadanos, atendiendo el tema con suficientes recursos para estar a la altura de las necesidades, y con medidas legislativas de fuerte impacto".

La bancada del Frente Amplio en el Senado y Diputados emitieron un comunicado donde condenan este nuevo asesinato y asumen un "compromiso" por profundizar las medidas legales necesarias para "erradicar la violencia hacia las mujeres".

A su vez, la agrupación de gobierno del Partido Socialista (PS) emitió una declaración considerando "imperioso avanzar urgentemente en legislaciones, que, si bien no solucionarán todo, demostrarán claramente el repudio a la violencia de género y el compromiso para revertir patrones culturales patriarcales".

Este fin de semana, mientras transcurría la reunión del Frente Amplio en Colonia, fueron numerosas las manifestaciones de sus legisladores a través de las redes sociales. Una de ellas, la senadora Daisy Tourné, escribió en su cuenta de Twitter: "¿Pensás seguir en silencio ante tanta muerte y dolor de mujeres? Manifestate".

"Fallo policial".

El ministro del Interior Eduardo Bonomi se ocupó ayer de hablar sobre el tema, en particular sobre el caso anterior, el de la bailarina Valeria Sosa, asesinada por su esposo, un policía, sobre el que afirmó que el ministerio "tenía protocolos para evitarlo y por una falla en el ámbito policial no se evitó".

Sostuvo que la violencia de género es "un problema social y tiene que encararse así; requiere (de) un proceso que no es sencillo, es lento, pero que lo tiene que asumir la sociedad".

Dijo que el caso "está en investigación y vamos a ser duros donde caiga la responsabilidad".

El viernes 3, Interior emitió un comunicado señalando que "no basta la confección de protocolos si no se garantiza la eficaz aplicación de los mismos".

Vázquez quería dar "una señal".

En diciembre de 2015, el presidente Tabaré Vázquez dijo ante su gabinete que con el delito de femicidio el gobierno quiere dar "una señal concreta y fuerte" y espera que "no solo pueda evitar estas situaciones gravísimas sino también que pueda generar una cultura diferente que nos permita en un futuro no tener que seguir lamentando la muerte de mujeres a manos de hombres".

SE DISCUTIÓ SOLO UN DÍA.

El proyecto duerme en la comisión.

El proyecto de ley que crea el "femicidio", que está radicado en el Senado, agrega al artículo 312 del Código Penal, que enumera las circunstancias agravantes muy especiales de un homicidio, un nuevo numeral que señala aquella característica a los crímenes "si se causare la muerte a una mujer, mediando motivos de odio o menosprecio". El 5 de abril de 2016 se realizó la única sesión de la comisión de Constitución del Senado para tratar el tema, concurriendo a dar su punto de vista por el Ministerio del Interior la licenciada July Zabaleta directora de la División Políticas de Género, y el abogado Eduardo Florio, asesor jurídico de la cartera. Además las abogadas Esther Villafán y Bárbara Zapater. Uruguay ratificó en 1996 la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer. Parte de sus conceptos utilizó el Poder Ejecutivo al fundamentar el proyecto enviado al Parlamento. Así, en el proyecto se dice que "el femicidio se gesta en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, que encuentra en la violencia de género un mecanismo de reproducción de la opresión de las mujeres".

Homenaje a Valeria Sosa. Foto: Fernando Ponzetto

VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD