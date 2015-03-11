Procesaron a ladrones y también a las víctimas

Dos ciudadanos cubanos fueron procesados sin prisión por agredir a un delincuente que capturaron en el interior de su casa, en el barrio Portezuelo de Maldonado.

El juez Gerardo Fogliacco dispuso el enjuiciamiento sin prisión de un cubano de 34 años y otro de la misma nacionalidad, de 60 años, por un delito de lesiones personales.

En la misma audiencia el magistrado procesó con prisión a Yubskler Sosa Sosa, de 24 años de edad, y Fernando Ramón Figueiras Miranda, de 26 años de edad, ambos poseedores de antecedentes penales, por la comisión de un delito de hurto especialmente agravado.

El hecho ocurrió a las 16:20 del pasado 7 de marzo en la finca ubicada a la altura del kilómetro 123 de la ruta 10, jurisdicción de la subcomisaría de Solanas de Portezuelo.

En la vivienda residen los ciudadanos cubanos, quienes minutos antes denunciaron a la Policía el robo registrado en el lugar por al menos dos delincuentes.

Al llegar el patrullero a la vivienda, el policía observó cómo cuatro hombres ingresaron al predio a bordo de una camioneta con uno de los delincuentes.

Arresto ciudadano.

Uno de los cubanos declaró al efectivo que había realizado, junto con sus amigos, el "arresto ciudadano" del presunto autor del robo ocurrido en su vivienda.

El delincuente fue esposado por el efectivo policial y cuando iba a ser introducido en el patrullero, dos de los denunciantes comenzaron a golpearlo e insultarlo.

El delincuente trató de escapar para eludir los golpes de puños y puntapiés de los dos cubanos. En tanto, el efectivo trataba de contener a los agresores y evitar que el delincuente escapara.

El ladrón logró zafar y correr unos metros, pero fue atrapado por los dos cubanos. El policía se interpuso entre los dos atacantes y el detenido.

El efectivo logró el concurso de otros policías para poder sacar del lugar al detenido.

El delincuente fue trasladado al hospital "Elbio Rivero" de la ciudad de Maldonado donde un médico diagnosticó las heridas sufridas durante la refriega con los cubanos: "traumatismo facial, traumatismo encéfalo craneano, pérdida de conocimiento".

Otra captura.

El delincuente llegó desde Montevideo y tiene profusos antecedentes penales por rapiñas y hurtos.

El dueño de casa denunció el hurto de dos relojes, 32.000 pesos, dos pares de zapatillas y una remera.

Horas después, los mismos cubanos denunciaron a la Mesa Central de Operaciones de la Jefatura de Policía de Maldonado que habían detenido al otro delincuente en las inmediaciones del Arborétum Lussich.

Se trataba de otro delincuente proveniente de Montevideo.

Maldonado