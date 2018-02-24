Prisión preventiva para el hombre que intentó asesinar a su expareja

PIRIÁPOLIS

Ingresó el jueves por una ventana a la casa de la mujer y le disparó tres veces. Ella sobrevivió y es atendida en un hospital.

MARCEL O GALLARDO.

El sujeto identificado como J.P.I.M., responsable de los tres disparos efectuados contra su ex pareja, deberá aguardar en prisión el inicio del juicio donde será acusado por un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa.

El juez penal de 4º turno, Darwin Rampoldi, resolvió la prisión preventiva por un plazo de 120 días antes del inicio del juicio.

Se trata del hombre de 55 años que en la madrugada del pasado jueves 22 de febrero ingresó a la vivienda en la que vive su expareja en la esquina de las calles Wilson Ferreira Aldunate y Santiago Vázquez de la ciudad de Piriápolis.

Luego de entrar a la casa por una de las ventanas, el ahora detenido fue hasta el dormitorio. Allí estaba la mujer y le disparó tres veces. Un policía que pasaba frente a la casa escuchó los disparos. Arma en mano, el funcionario ingresó a la vivienda y luego de darle la voz de alto al atacante procedió a su detención. La mujer fue trasladada a un centro médico donde recibió las primeras atenciones. Tenía dos heridas de bala en su abdomen y una en el antebrazo. Está fuera de peligro y se recupera en el hospital.

