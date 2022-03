Yamandú Orsi acusa a Luis Lacalle Pou que alerta: “Yo no miento”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Quién tendrá la última palabra en la campaña? Ese pasó a ser el nuevo escenario de confrontación entre oficialismo y oposición a 11 días del referéndum.

El Frente Amplio negoció con el gobierno la logística para emitir el último mensaje oficial, que en el caso del comando rosado por el Sí será en cadena nacional. En un principio el comando celeste del No informó que utilizaría también ese recurso. E incluso agregó que allí estaría el mensaje del presidente Luis Lacalle Pou.



Acordaron que las cadenas fueran emitidas el martes 22 y el miércoles 23. En un primer encuentro los representantes del Sí plantearon sortear el orden, sin embargo en ese momento el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado -quien ofició de negociador por el gobierno- informó que el oficialismo no utilizaría finalmente la cadena y no daría un mensaje pregrabado para la población. Es que el jefe de Estado había decidido realizar una conferencia de prensa en vivo para contestar preguntas de los medios.

Ante esto, el comando del Sí pidió que el mensaje de ellos sea emitido luego de las palabras del presidente, dijeron que no les parecía bien que el mandatario tuviera la posibilidad de contestar a la cadena del Frente Amplio y el Pit-Cnt.



El pedido fue aceptado por el oficialismo. “La gente del Sí propuso -y a nosotros nos parece justo- que nosotros hagamos antes la conferencia de prensa, antes de saber qué dice la cadena (del Sí). Sino sería desleal, sobre todo desde el Poder Ejecutivo. Yo esas cosas no las hago. Me parece que hay que tener un respeto y un balance. Yo no puedo haber visto el video del Sí. No, no. Hacer trampa, no”, declaró el presidente a los medios días atrás.

Los frenteamplistas solicitaron al principio una cadena de entre cinco y siete minutos, para emitirse a las 20 horas del miércoles 23. Luego de esto, el comando del Sí colectivizó la decisión, y después comunicó al gobierno que era mejor emitir la cadena el martes 22.



Uno de los puntos que estuvo arriba de la mesa de los frenteamplistas fue que el jueves 24 es el partido de la selección uruguaya con Perú, donde se juega la clasificación al mundial, y entendieron que la atención de la gente estaría en lo deportivo y ya no en lo político.



El lunes 14 le comunicaron al gobierno que utilizarían la cadena el martes 22, hecho que fue aceptado por el Poder Ejecutivo. En esa instancia le informaron al comando del Sí que el presidente emitiría su mensaje al otro día, como había sido acordado entre los comandos para realizar los pronunciamientos. Como el martes 22 ya había sido elegido por el Frente Amplio, el mandatario haría su conferencia el miércoles 23.

El integrante del comando del Sí, José Olivera, criticó ante los medios la decisión del oficialismo. “Se nos confirma que el presidente va a estar dando una conferencia de prensa al día siguiente sobre las 20:30 horas. Con esto queda claro que el No desiste del uso de la cadena y hay un cambio de modalidad, o de reglas de juego”, dijo a los medios el lunes 14.



Incluso el intendente de Canelones, el frenteamplista Yamandú Orsi, le exigió vía mensaje de Twitter al presidente Lacalle Pou explicaciones. “QUÉ PASÓ?”, escribió en mayúsculas. “Por respeto a todos los uruguayos y a la Presidencia de la República, se requiere una inmediata explicación”, reclamó el jerarca municipal.



El jefe de Estado reaccionó ante los dichos de Olivera ayer a la tarde. “Es mentira lo que se dijo. Radicalmente y frontalmente es mentira”, repitió. “Si te fijás la carta, la cadena la piden para el 22 de mayo. Si hubiéramos tenido mala intención, le dábamos la cadena para el 22 de mayo”, en lugar de darles a elegir, dijo el presidente relatando el periplo de las negociaciones.



“A mí me pueden decir que me equivoco; pero que miento, no. Y que soy desleal, tampoco. La presión de un referéndum no nos puede hacer decir cualquier cosa”, concluyó Lacalle Pou.

El jueves 24 juega Uruguay y el viernes 25 empieza la veda. Consultadas por El País, fuentes del Frente Amplio dijeron que “no se sabe” si el jueves 24, luego de que hable el presidente, realizarán una conferencia de prensa para contestarle.