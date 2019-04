Así es la primera aplicación uruguaya para estar informado sobre la campaña electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La democracia es uno de esos conceptos que, de tan mencionado y abstracto, parece inabarcable. Pero un equipo de uruguayos hizo que calce en la palma de la mano, en un teléfono móvil.

Voto.uy, disponible en forma gratuita en Google Play y en App Store, es la primera plataforma uruguaya vinculada al sistema electoral. Se trata de una plataforma que se empezó a gestar el setiembre pasado, bajo la comanda de la Fundación Konrad Adenauer (alemana), y que cuenta con la colaboración de tres universidades nacionales: la UdelaR, la Católica y la UM.



Hoy, durante el lanzamiento oficial de la app, la decana de Ciencias Sociales de UdelaR, Carmen Midaglia, dijo que esta nueva plataforma es una contribución a formar, por las vías formales e informales, ciudadanos más informados.



En la aplicación se puede visualizar la evolución de las encuestas -subdivididas por empresas consultoras-, cuáles son los candidatos, saber dónde se vota, cómo fue la votación anterior y se puede acceder a un resumen de noticias que cuenta con el apoyo de El País, Búsqueda y La Diaria.

También hay un espacio que redirecciona a los programas de gobierno de los distintos partidos. Aún no están cargadas todas las propuestas porque, de hecho, no se conocen todas ellas, aclaró el cientista político Antonio Cardarello, uno de los responsables técnicos de la app.



A diferencia de otras plataformas que son usadas para recabar datos de los usuarios, aclaró Ángel Arellano de Konrad Adenauer. “En esta app no hay huella de los usuarios, no se pide correo electrónico ni nada por el estilo”, puntualizó.