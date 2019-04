¿A qué precandidato votarán los uruguayos que participen en las elecciones internas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al consultar sobre la intención de voto de las personas en las elecciones internas −que tendrán lugar en menos de 90 días− en función del interés que tienen en la política, la consultora Opción pudo determinar que es directamente proporcional: a mayor interés más intención de voto, comentó este miércoles en la edición central de Telenoche.



Sobre las personas que "seguramente" votarán, se realizó una encuesta respecto a los precandidatos presidenciales, siendo el blanco Luis Lacalle Pou, el frenteamplista Daniel Martínez y el colorado Julio María Sanguinetti los que lideran en cada uno de sus partidos.

En el Partido Nacional Lacalle Pou encabeza la intención de voto con un 41%, mientras que con 17 puntos menos lo sigue el senador Jorge Larrañaga (24%). Atrás se encuentra Juan Sartori, que cosechó un 14%, la senadora Verónica Alonso con 11% y el intendente de Maldonado, Enrique Antía, con 6%. Un 4% no supo o no quiso contestar.



La consultora indicó que si bien tanto el líder de Todos como el de Alianza Nacional presentaron un valor más bajo con respecto a las anteriores mediciones, se pudo determinar que el descenso fue menor en Lacalle Pou.

Esto se puede explicar, indicó Opción, con la irrupción de Sartori en la interna nacionalista, quien confirmó su candidatura en la mitad de diciembre de 2018.



Por otra parte Martínez lidera la interna frenteamplista con 36% de los votos mientras que la ex ministra de Industria Carolina Cosse lo sigue de cerca con seis puntos menos. El secretario general del Sunca, Oscar Andrade, obtuvo 14% de los votos, el mismo porcentaje que los que no supieron o prefirieron no contestar. El ex presidente del Banco Central Mario Bergara se posicionó por debajo con un 6%.



La brecha entre Martínez y Cosse es tres puntos superior que la que se dio en la encuesta de diciembre, si bien la consultora recordó que el margen de error en los relevamientos por las internas es mayor.



En el Partido Colorado el liderazgo de Sanguinetti es amplio al encontrarse 15 puntos por encima del economista Ernesto Talvi, quien obtuvo un 33%. El senador José Amorín Battle consiguió el 13% y los que no supieron o no quisieron contestar representaron un 6%.



Opción indicó que en el caso del Partido Colorado lo márgenes de error son incluso mayores debido al tamaño de la submuestra. Además aseguró que a la inversa de lo ocurrido en las últimas tres elecciones internas coloradas, no existe hoy un candidato con ventajas concluyentes frente al resto.



Sin embargo la consultora expresó que Sanguinetti ha liderado sistemáticamente todas las mediciones de intención de voto de la interna colorada desde el momento en el que anunció su precandidatura.