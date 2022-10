Votan jóvenes blancos con récord de listas y militantes, y por primera vez con el partido en el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Nacional protagoniza hoy una jornada histórica, tal como ha destacado en los últimos días el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado: los jóvenes nacionalistas tendrán sus elecciones por primera vez con el partido en el gobierno, aunque es la cuarta vez que se realizan estos comicios.

Es una instancia en la que, además, los dirigentes blancos de todos los grupos y sectores han puesto una parte importante de sus energías, acompañando en recorridas, actos y discursos, en el entendido de que la movilización interna y juvenil revitaliza el partido y debe impulsarse.



Por eso, estas últimas semanas se ha visto a Delgado en distintos puntos del país, pero también a senadores de todos los sectores y ministros como Javier García (Defensa Nacional) recorriendo departamentos y apoyando tanto a los suyos como a militantes de otras agrupaciones.



Porque es cierto lo que destacan varios nacionalistas: los protagonistas son los jóvenes y las alianzas alcanzadas para estas elecciones no adelantan necesariamente las que se verán en 2024 dentro del partido; pero eso no quiere decir que en la cúpula de las agrupaciones no importe el trabajo que han hecho los jóvenes, ni las implicancias de un buen desempeño electoral este sábado.



“He visto mucha militancia, mucho compromiso y muchas ganas de los jóvenes en todos lados”, dijo a El País Delgado, que envió más de 50 videos con un mensaje suyo a todas las agrupaciones que compiten.

Así las cosas, bajo lo que se suele identificar como el ala herrerista estará el sublema “Todos Hacia Adelante”. Este es el que presenta más competencia ya que aparecen el Espacio 40 -del ministro García-; Aire Fresco -de Delgado y el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema-; Mejor País -del intendente de Maldonado, Enrique Antía y el senador Sergio Botana-; Futuro Nacional -de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón-; y quienes apoyan al senador Juan Sartori.



Por el ala wilsonista está el grupo de Por la Patria, liderado por el senador Jorge Gandini, que se presenta con el sublema “Alternativa” junto a la lista del diputado por el departamento de Canelones, Javier Radiccioni; y por otro lado está Alianza Nacional, el grupo que fue fundado por el fallecido Jorge Larrañaga, que en esta ocasión se presenta con el sublema “Jóvenes Alianza”, que competirá en Montevideo, San José, Paysandú, Río Negro y Rivera.



El objetivo en estas elecciones es lograr superar la convocatoria de la edición pasada, en 2017, cuando hubo unos 65.000 votos y fue entonces la marca récord. El presidente de la Juventud del Partido Nacional, Armando Castaingdebat Ramírez, indicó a El País que ya hay, no obstante, algunas metas alcanzadas. Por ejemplo, contó que ya se logró superar la cantidad de participación y de listas. En ese sentido, dijo que se registraron 6.000 listas más que en las elecciones anteriores, bajo las cuales se postulan unos 25 mil candidatos.



Y otro de los objetivos que Castaingdebat dijo que ya puede darse por cumplido es “ensanchar la base militante” del colectivo.

Hay 622 circuitos instalados en el país Tal como estaba previsto y fue en otras oportunidades, el Partido Nacional debió desplegar una logística importante a lo largo y ancho del país. Habrá, en total, unos 622 circuitos en todos los departamentos.



El que tendrá más, naturalmente, es en Montevideo, departamento que será escenario de 165 mesas esperando por los jóvenes. Le siguen Cerro Largo, con 76, y Canelones, con 58, y en el último lugar se encuentra Flores, con siete.



La jornada comenzará bien temprano y tendrá un cierre sobre las 19 horas, en la sede del partido, a donde asistirá el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

Independencia

El presidente de la juventud blanca remarcó especialmente que las alianzas forjadas para competir en estas elecciones no tienen por qué reflejar lo que ocurrirá en junio de 2024, cuando el partido defina sus convencionales y qué precandidato competirá por la Presidencia.



“Los acuerdos son los que hacen los gurises; no es el objetivo adelantar la interna”, indicó Castaingdebat, quien sí admite que de estas elecciones saldrán los “futuros líderes” del partido.



Varias figuras blancas ya consolidadas, de hecho, fueron dirigentes juveniles. Entre ellos están el ministro Lema; el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni; el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian; el intendente de Cerro Largo, José Yurramendi Pérez; y el director del INJU, Felipe Paullier.



Las ansias por los resultados, más allá de todo, deberán aguantarse, porque el único dato que estará disponible este sábado será el de la cantidad de votos emitidos a nivel nacional. Días después comenzará con el escrutinio, que culminará al cabo de dos semanas.

Los cargos que se eligen y qué es necesario para poder votar stas elecciones tienen por finalidad definir los 300 miembros del Congreso Nacional y Departamental de la juventud en todo el Uruguay. Luego habrá un Consejo Nacional, instancia a partir de la cual serán definidos quienes integrarán el directorio que representará a los jóvenes del partido.



Su presidente, más otro dirigente, también pasarán a formar parte del Honorable Directorio blanco, algo habilitado luego de la última modificación de la carta orgánica del partido ¿Quiénes pueden votar hoy? Podrán sufragar personas de 14 a 29 años; o sea, los nacidos entre el 30 de octubre del 1992 y el 29 de octubre del 2008, y es necesario tener cédula de identidad vigente. Pero no es requisito excluyente estar afiliado al Partido Nacional.



Tampoco hay obligación de estar en un departamento para votar las listas de ese lugar, Es decir, si se está en Montevideo, se podrá votar candidatos de, por ejemplo, Paysandú o cualquier otro departamento del interior.