Blancos miden fuerzas en elecciones de los jóvenes con el sector Todos fortalecido y el wilsonismo dividido

El próximo 29 de octubre será la elección de la Juventud del Partido Nacional. Algunos sostienen que esto permitirá sacar una fotografía de lo que será la interna blanca en 2024. Otros, más cautos, señalan que en 2017 el panorama que se mostró fue muy diferente al que se vio en las elecciones de 2019 -por ejemplo, Juan Sartori no había irrumpido en el partido.

En esta oportunidad habrá tres grandes grupos que se enfrentarán. Por el ala históricamente conocida como herrerista, competirá el sublema Todos Hacia Adelante. En tanto que, por el wilsonismo, la muerte de Jorge Larrañaga -y diferendos incluso anteriores a esta- generó una ruptura. Por un lado estará Por la Patria, de Jorge Gandini, que se presenta con el sublema Alternativa; y por el otro Alianza Nacional, el grupo que fue de Larrañaga, que lo hará con el sublema Jóvenes Alianza.



Los diferentes sectores ya están en campaña y esperan lograr una convocatoria mayor que la de la edición pasada, cuando hubo unos 68.000 votos. En octubre se elegirá a los congresales a nivel nacional y para cada uno de los 19 departamentos. Después, el congreso nacional se encargará de elegir a las autoridades de todo el territorio, una mesa de 16 miembros -entre ellos el presidente.

Podrán sufragar personas de 14 a 29 años -los nacidos entre el 30 de octubre del 1992 y el 29 de octubre del 2008, inclusive- con cédula de identidad vigente. No es requisito excluyente estar afiliado al Partido Nacional.



Dentro de Todos hay una importante competencia interna. Porque está el Espacio 40 -del ministro de Defensa, Javier García-, Aire Fresco -del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro Martín Lema- y Unidos, que se presentó días atrás y suma al Herrerismo, Mejor País (de Enrique Antía y Sergio Botana), Futuro Nacional (de la vicepresidenta Beatriz Argimón), y quienes apoyan al senador Sartori.



La directora de la Juventud del Partido Nacional, perteneciente a Espacio 40, Pilar Simon, dijo a El País que el partido “ha cambiado mucho en su estructura interna” desde la pasada elección, ya que hay “agrupaciones que se juntan y sectores que desaparecen”. Y añadió que la situación es distinta a la de 2017, cuando era “claro” el resultado que iba a darse, con el triunfo de Aire Fresco.

La pata wilsonista perdió a su referente el año pasado. En mayo de 2021 falleció Larrañaga por lo que, según indicó Simon, Alianza Nacional “se desdibuja un poco, quedando más fuerte el sector de Gandini. Por eso hay un panorama raro y existe mucha expectativa”.



Aparicio Saravia tiene un nombre que conecta con la historia de los blancos y se presentará en una lista de Por La Patria. El nacionalista cree que la elección de octubre es la “oportunidad” de “mostrarle al Partido Nacional que esa segunda ala está en construcción”.



Y en este sentido, comentó: “Siempre se menciona que se necesitan dos alas, que tradicionalmente se llaman el herrerismo y el wilsonismo. Hay un ala muy consolidada, que es el sector Todos Hacia Adelante, que irán con un sublema común en la elección. Y desde Por La Patria cree-mos que hay un desafío en el otro espectro del partido”.



Por la Patria votará bajo el sublema Alternativa y el integrante del directorio piensa que a través de este “se puede abrir una oportunidad para albergar a todos los blancos y wilsonistas que quieran construir la otra ala”.

Sin embargo, Matías Terra, de Alianza Nacional y candidato por la juventud en Paysandú, alerta que “Alternativa no es, justamente, la única alternativa a Todos, porque Alianza sigue presente”. Añadió que han recibido “solicitudes” de Argimón y de Botana “para formar un bloque”, y “también de por La Patria, pero se resolvió decir que no”.



“Este sector -continuó Terra- era el de Jorge Larrañaga, y como tal no se puede ir al del presidente de la República. Aparte, si hiciéramos esto, le dejaríamos toda la cancha a Gandini, la gente puede llegar a creer que todo el wilsonismo es de él”.

Situación

Muchos dicen que las elecciones muestran una foto de la interna del partido. Simon cree que hay “dos visiones” sobre lo que sucederá en octubre. Por un lado, hay jóvenes que no sienten que “esto vaya a repercutir en lo que pase en 2024”, pero también hay muchos que piensan que un buen resultado -en cuanto a la cantidad de votantes- podría ser clave.



“Los acuerdos en esta elección, de alguna manera, te comprometen para 2024. Es una muestra que más o menos refleja lo que puede llegar a suceder. Pero no sé si al 100%, porque votan jóvenes de entre 14 y 29 años. Muchos de ellos no van a sufragar en 2024 (por su edad). Además, (quienes se acercan) no tienen la necesidad de pertenecer al partido. Es a padrón abierto”, comentó Simon.



El presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, consultado sobre si las elecciones son representativas, respondió que supone que sí porque “en gran medida todas las listas van a promover a sus propios compañeros y van a tratar de que representen a sus sectores. Van a ir mostrando las caras de la renovación. Esto permite empezar a mostrar a los gurises desde los 14 años. A medida que pasa el tiempo, van madurando y tienen presencia en la organización”.

Varias figuras del Partido Nacional fueron dirigentes juveniles. Entre ellos están el ministro de Desarrollo Social, Lema; el director de Educación, Gonzalo Baroni; el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian; el intendente de Cerro Largo, José Yurramendi Pérez; y el director del INJU, Felipe Paullier.



Saravia entiende que las “elecciones de jóvenes se han transformado en la gran herramienta de renovación”. Y añadió: “Es el partido de los jóvenes. Se ve en estas elecciones y si uno va a la feria antes de una elección nacional. Cuando miramos hacia la otra vereda o hacia otros partidos políticos no es tan así”.



El presidente de la Juventud, Armando Castaingdebat, indicó a El País que, además de quienes ocupan hoy cargos en el gobierno, la “masa juvenil del partido cada vez se incrementa más, y es la más militante por lejos”. También opinó que están “mucho más formados y organizados” que antes.