Isaac Alfie: "Se va a volver las reuniones semanales del equipo económico"

El designado director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, anunció este jueves que a partir del 1° de marzo se reinstaurarán las reuniones semanales con el equipo económico.

"A partir del 1° de marzo lo que sí está claro es que se va a volver a las reuniones del equipo económico semanales donde va a estar el Ministerio de Economía, el Banco Central y la OPP. Va a haber una coordinación general y semanal de todos los temas con planificación de políticas cada uno con la división de roles", indicó durante una rueda de prensa tras mantener una reunión en la Torre Ejecutiva.

La reunión se llevó a cabo con el actual director de la OPP, Álvaro García, y duró una hora y media aproximadamente. Durante el encuentro tanto García como Pedro Apezteguía, director de Descentralización e Inversión Pública, entregaron la información solicitada el lunes pasado, indicó Alfie.



Otros de los temas que se trataron fueron la relación con los organismos internacionales, los presupuestos, el estado actual de la ejecución de los programas de inversión manejados por la OPP y préstamos internacionales.



"Quedó pendiente el tema del resultado financiero de las empresas públicas de los dos primeros meses y algunos de los supuestos sobre los cuales están elaborados las proyecciones financieras de las empresas publicas para estos meses", agregó Alfie.

"Lo que preocupa es la situación general de las finanzas públicas en lo cual las empresas públicas son una parte importante", indicó el director designado y aclaró: "No es de preocupación la información que falta porque para elaborar nosotros las proyecciones y entender cuál es el programa que debemos adoptar todavía tenemos dos meses". Consultado acerca del papel actual de la OPP expresó: "No no sé cuál es".



Por su parte, el designado subdirector de la OPP, José Luis Falero, hizo referencia a la descentralización y aseguró que hay una necesidad de que las inversiones sean en calidad y de saber que "los dineros públicos se cuiden como corresponde, con una mirada de más largo aliento, de que se está invirtiendo en durabilidad".



Falero expresó además que lo que se buscará unificar programas dispersos para poder hacerle un seguimiento mayor.



"Uruguay necesita tener un buen vínculo con todos los gobiernos departamentales", dijo y agregó: "Son dineros públicos que se devuelven al interior y no vamos a entrar en ello de querer apropiarnos de las obras. Las intendencias dentro de su autonomía van a tener la posibilidad de ejecutar las mismas. Vamos a ser cuidadosos de que sean ejecutadas con las garantías".