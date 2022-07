Cafiero: "Algunos usan el término modernizar; para Argentina no implica disgregar al bloque"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Algunos usan el término modernizar; para la Argentina modernizar no implica disgregar al bloque, y la toma de decisiones unilaterales sino asumir la responsabilidad de transformar y profundizar el proceso de integración", lanzó el canciller argentino Santiago Cafiero en una reunión previa a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur del jueves, dejando en claro cuál será el tono del encuentro en un momento en el que se debate si los socios avanzan juntos o por separado en las negociaciones comerciales con terceros.



Sin nombrar directamente a Uruguay y sus intenciones de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, Cafiero pidió respetar las reglas del Mercosur, “no violentarlas”.



“En un planeta no solo regionalizado, sino fragmentado, con proyecciones de crecimiento a la baja, con serios problemas de desigualdad e incluso con hambruna, ¿alguien puede imaginar, con el corazón en la mano, que podría vivir mejor sin sus vecinos?”, se preguntó el jerarca del gobierno de Alberto Fernández.



Cafiero señaló, en tanto, que se necesita “un estudio serio” que muestre “la ventaja de llevar adelante caminos en solitario sobre la regla de oro del consenso de la que se basa este bloque”. Y subrayó la postura argentina: "La posicion relativa en el mundo es mejor por su pertenencia al Mercosur. Seríamos más débiles sin Mercosur. Tendríamos menos músculo para enfrentar los cambios en la producción".



“Un Mercosur violentado sobre sus reglas y contenidos sería mucho más costoso para nuestras capacidades nacionales y regionales, aun cuando esas capacidades no sean simétricas y aunque se necesite una sintonía más fina para emprender el trabajo”, añadió.



Por esto dijo que el bloque "demanda un proceso más franco, mas decidido y más profundo de integración" para lo que Argentina está dispuesta a "discutir". "Las soluciones tienen que ser creativas, adaptadas a las etapas en las que vivimos y tomando en cuenta nuestras diferentes opiniones y estructuras", afirmó.



"Para nosotros modernizar es trabajar con nuevas herramientas dentro, y no fuera del proceso de integración. Tenemos paz, tenemos alimentos, tenemos energías, tenemos capacidades científico y tecnológicas, tenemos a nuestras empresas, nuestra gente y nuestras culturas profundamente conectadas. Se trata de una plataforma de carne y hueso que no debemos desaprovechar", concluyó.



Por otra parte se refirió al acuerdo que el Mercosur logró con Singapur y dijo: “Si las negociaciones no arrojan resultados equilibrados, es mejor no avanzar. No es un capricho. La agenda externa tiene varios temas más en carpeta, todos ellos relevantes”.

Previo a la participación del canciller argentino, el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Julio Cesar Arriola Ramírez también se refirió a la unidad del bloque y dijo. "Es importante resaltar que las diferencias coyunturales no pueden desviarnos de nuestros objetivos comunes ni socavar los cimientos sobre los que edificamos nuestro proceso de integración en estas tres décadas. sepan que encontrarán al Paraguay siempre dispuesto para colaborar en los esfuerzos para afianzar este bloque sobre la base del consenso".

Varias ausencias

El encuentro se realiza con varias ausencias presenciales. La flamante ministra de Economía de Argentina, Silvina Batakis, no viajó a Paraguay y participa del encuentro de forma virtual. Lo mismo ocurre con el ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro.

El ministro del Interior de Paraguay, Federico González, confirmó este miércoles la ausencia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro para el encuentro de mañana pero aseguró que está confirmada la participación de los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; del primer ministro de Guyana, Mark Phillips, y la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, entre otros. Luis Lacalle Pou llegará esta tarde a Asunción.