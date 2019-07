Cosse sobre la fórmula:"El proceso no contribuyó a la unidad del Frente Amplio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La exprecandidata a la Presidencia por el Frente Amplio (FA) Carolina Cosse brindó este martes una conferencia de prensa después de perder las elecciones internas el domingo pasado frente a Daniel Martínez. “El proceso no contribuyó a la unidad del Frente Amplio”, dijo Cosse consultada acerca de cómo se conformó la fórmula del partido, que resultó en la elección de la ex presidenta de la Junta Departamental de Montevideo Graciela Villar como compañera de Martínez.

Cosse –que quería ser candidata a la vicepresidencia- agregó que la semana pasada para ella fue “fuerte” y “difícil”, tras conocer que no estaría en la fórmula frenteamplista de cara a octubre.

“La verdad que me dolió. Me dolió en lo personal, por los seres queridos que me rodean, y por el Frente Amplio”, dijo minutos después en declaraciones a TNU acerca del proceso que la dejó fuera de la vicepresidencia.

Consultada en relación a por qué no llegó a estar en la fórmula frenteamplista, dijo: “No me corresponde a mí decir por qué no, porque además no sé”.

Además, la exministra de Industria adelantó que peleará por un lugar en el Senado.