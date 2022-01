Video: policía desalojó local ocupado por sindicato de UTU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) ocupó en la mañana de este lunes el local del Instituto Tecnológico Superior (ITS), donde se realizaría hoy la elección de horas docentes para este año. Pasado el mediodía fueron desalojados y salieron en forma pacífica, pero volvieron a tomar el local, por lo que efectivos de la Guardia Republicana ingresaron a retirarlos en la tarde.

El sindicato afirma que hay recorte de horas y pérdida de fuentes laborales, además de irregularidades en escalafones y falta de negociación colectiva.

cerca del mediodía desalojaron a los ocupantes, que volvieron a ocupar y ahora fueron fuerzas de choque



Mabel Mallo, presidenta de Afutu, dijo a El País que "este no era el momento para elegir los grupos y él (el director general de UTU, Juan Pereyra) dice que no puede esperar dos semanas".



"No se puede seguir trabajando con esta incertidumbre, un año tenés grupo, al otro no, al otro sí. Así no se puede trabajar de manera profesional" agregó la sindicalista.