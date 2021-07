Tras "rectificación" del sindicato, este fin de semana no faltaría combustible, dijo vice de Ancap

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El vicepresidente de Ancap, Diego Durand, respondió este jueves al comunicado emitido por el sindicato de trabajadores de la empresa (Fancap), que "rechaza profundamente la alarma pública generada por las autoridades de Ancap al difundir información falsa respecto a un eventual desabastecimiento de combustibles causado por las medidas sindicales".

"Puede resentirse algún tipo de situación, pero en principio el fin de semana estaría sin problemas" de abastecimiento de combustibles, remarcó Durand en declaraciones a 970 Noticias (Radio Universal). Y agregó: "Nosotros no mentimos, no nos rectificamos de nada porque no tenemos que rectificarnos de nada".



El comunicado de Fancap fue difundido este miércoles, un día después de que Ancap informara a la población que la resolución del sindicato de realizar "paros de dos horas durante esta semana y la suspensión de guardias de emergencia a partir del viernes a las 15 horas", "impediría asegurar el normal abastecimiento a la población durante el fin de semana".



"Las medidas resueltas en el sector Mantenimiento, Administración y Logística NO PONEN EN RIESGO de ninguna manera la refinación, distribución y/o abastecimiento de combustibles a la población", aseguró el sindicato en su comunicado, titulado "Las autoridades de Ancap mienten" a la opinión pública.

Además de la respuesta de Durand, desde Ancap se emitió otro comunicado en el que remarcan que, tras el aviso de que podría faltar combustible el fin de semana, el sindicato excluyó de las movilizaciones a las áreas de la gerencia Logística fuera de La Teja.

Para Durand, desde Fancap "estarían rectificándose" porque las medidas no afectarían la operativa de La Tablada (la principal distribuidora de Ancap, que abastece combustibles a Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, San José, Florida y Lavalleja). "El resultado es satisfactorio para el bien del país, porque no estaría resentida la situación en La Tablada y esto hay que celebrarlo", subrayó este jueves.

El jerarca señaló que la empresa tomó "dos acciones de mitigación". Por un lado, "iniciar los procesos para la importación de combustibles" y después "comunicar y transparentar a la opinión pública la información, que fue iban a haber distintos tipos de paros parciales, escalonados y en aumento en distintos días de la semana, que iban a generar una afectación en la refinería y en logística".

Fancap también había criticado el aviso a la población de la medida sindical por "provoca una 'corrida' de la población a cargar combustible, generando un vaciamiento momentáneo en las estaciones de servicio, el cual distorsiona el normal abastecimiento".



Además, consideraron en el mismo comunicado de ayer que esta situación "se trata de un intento de desacreditación y desprestigio" al sindicato ante la ciudadanía.

Las medidas de Fancap son por aspectos relaciones al ingreso de personal, la confirmación de cargos, el "respeto" a la negociación y convenios colectivos, así como la "reapertura de áreas cerradas antes de la pandemia".