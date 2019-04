Verónica Alonso se une a Juan Sartori: "Este es un proyecto renovador"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora nacionalista Verónica Alonso anunciará formalmente mañana que desiste de su precandidatura a la Presidencia para unir fuerzas con Juan Sartori.

Ella misma se presentará mañana de tardecita ante el Directorio del Partido Nacional junto a dirigentes de su sector, "Esperanza Nacional", y al propio Sartori, para comunicar la decisión a la presidenta del cuerpo, Beatriz Argimón

Según Alonso explicó a El País ayer sábado, su asociación con el joven precandidato blanco —que hoy se ubica tercero en la intención de voto entre los nacionalistas, según las consultoras de opinión pública— "busca en primer término garantizar la verdadera renovación del Partido Nacional, logrando tener un Partido más fortalecido, incluyente y garante de la unidad del país. Nos sumamos porque estoy convencida que primero está el país, después el partido y recién por último nuestro sector político".

En opinión de Alonso, Uruguay "necesita un cambio" que "solo puede encabezar el Partido Nacional, para lo que tenemos que ganar la elección y es muy difícil hacerlo si seguimos presentando siempre los mismos candidatos".

Sin mencionarlos Alonso se refiere a los senadores Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga —primero y segundo en intención de voto entre los blancos, según las encuestadoras— quienes ya integraron la fórmula presidencial nacionalista que perdió las elecciones anteriores frente al binomio Tabaré Vázquez-Raúl Sendic.

Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou. Foto: Archivo El País

La senadora sostiene que "el país necesita que el Partido Nacional se renueve y muestre otra cara y otras actitudes. Y si para eso es necesario que nuestro sector sacrifique sus aspiraciones, pues estamos dispuestos a hacerlo. Creemos que lo que está en juego en el país de los próximos cinco años es tan importante, que debemos mirar más alto y apostar por lo que la gente nos está pidiendo".

Al ser consultada sobre por qué apoyar a Sartori y no a otro candidato, Alonso explicó que "el año pasado dije que no lo conocía, que no sabía quién era. Ahora sé quién es Juan Sartori. Ahora lo conozco y siento que tiene un enorme aporte para hacerle a nuestro Partido y especialmente al país. Porque no trae mochilas de otros tiempos, porque no usa viejas prácticas políticas que han desilusionado a una gran cantidad de uruguayos".

Al resaltar los puntos de coincidencia con Sartori, la senadora sostuvo que "al igual que yo, cree en el diálogo para avanzar en los temas que nos unen a todos los uruguayos. Al igual que yo, cree en poner a los mejores técnicos y especialistas en los lugares de decisión sin importar la bandera política. Y porque ambos soñamos con lo mismo: con transformar nuestro país y hacerlo un país competitivo, moderno, eficiente, justo y equitativo. Y ambos sabemos que al igual que otros países que lo han logrado, nosotros también podemos hacerlo".

Alonso resaltó que junto con Sartori "vamos a integrar los esfuerzos de mucha gente diferente, que no está contaminada de la vida política para lograr transformar nuestra realidad".

Alonso y Sartori coincidieron en la Patria Gaucha. Foto: Prensa Juan Sartori.

"En Juan tenemos un líder que sabe escuchar y cree en la participación de todos para lograr consolidar la unidad social. Trabajando con él, lograremos los resultados que queremos, y volveremos a ser un gran país, de respeto, donde cabemos todos sin distinciones ni prejuicios".

Respecto de los planes inmediatos que surgen de esta unión de los dos grupos nacionalistas, la senadora explicó: "Vamos a recorrer juntos el país, vamos a seguir escuchando a la gente y a seguir conociendo sus problemas. Entendemos la urgencia que los uruguayos tienen, y por eso vamos a crear los planes para resolver esos problemas con la sensibilidad y la humanidad necesaria y actuar con honestidad, rapidez y eficacia".

Alonso aseguró que se trata de "un proyecto renovador, donde soñamos juntos en construir algo nuevo sin las viejas estructuras ni vicios de siempre".

"Juntos y trabajando en equipo con todos quienes se sumen, vamos a crear la mejor oportunidad para hacer el gobierno que quiere la gente. Un gobierno que encare las dificultades, que tenga la capacidad para instrumentar las soluciones que se necesitan. Contamos con la experiencia exitosa de Juan desde lo empresarial para buscar aquellas inversiones y generar los empleos que tanto necesitan los uruguayos".

Respecto de otra forma de hacer política Alonso dijo que "vamos a lograr la unidad que el país necesita, no vamos a perder el tiempo en peleas estériles. Ni en seguir dividiendo a los uruguayos".

"Estoy segura que con nuestro apoyo, vamos a poder llevar adelante un muy buen gobierno y hacer que los uruguayos vivan mejor", finalizó.