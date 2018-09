Vázquez distinguido por OPS como Héroe de la Salud Pública de las Américas

El presidente Tabaré Vázquez se encuentra en la ciudad de Washington, Estados Unidos, donde recibió la distinción Héroe de la Salud Pública de las Américas, el más alto reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por su liderazgo en el combate al tabaco.



La distinción que recibe el presidente es la de más alto grado otorgada por ese organismo internacional.

Vázquez agradeció, luego de recibir la distinción, y dijo que el título de “héroe” lo honra: "Ser héroe es abrumador. Gracias por acompañarme en este particular momento de mi vida. Gracias a quienes me trajeron hasta aquí, mi esposa, mi familia, mis docentes, mis colegas, mis colaboradores, y porque no también mis pacientes, fundamentales, sin cuyas enseñanzas, confianza y apoyo este recorrido hubiera sido imposible”.



“Gracias a mi país que me dio la oportunidad de crecer como persona, capacitarme como médico y formarme como ser humano”, señaló. Y opinó que “títulos como el que hoy recibo son mucho más que un diploma, son un compromiso. El compromiso de demostrar día a día que el reconocimiento recibido es merecido. Yo no he trabajado para ser héroe y no sé si lo soy, pero sé que continuaré trabajando para ayudar a que el oficio de vivir sea el mejor oficio humano”, señaló el mandatario.



"Este reconocimiento no es para mí, es para todo el pueblo uruguayo", sostuvo.

El presidente dijo que a primera vista parece una combinación imposible o rara la de la ciencia y la política, pero contó que en su caso “las mismas razones que me llevaron a la ciencia me condujeron después a la política” y que cuando ciencia y política "se encuentran en un contexto de pleno funcionamiento de la institucionalidad democrática y de una estrategia de desarrollo en tanto proceso evolutivo, multidimensional y sustentable, ambas se benefician".

Vázquez destacó que “la realidad es la que viven los pueblos, no lo que los políticos o analistas deseamos o decimos, sino que la realidad es lo que la gente vive cotidianamente. La realidad está en la calle, en las plazas, en los supermercados, en los lugares de trabajo y la intimidad de los hogares”.

Y dijo que "no hay libertad ni democracia si no se respetan los Derechos Humanos”, señaló el mandatario uruguayo. Y añadió que “referir a los Derechos Humanos es también referir a la posibilidad de una vida saludable”.



"Esa posibilidad no debiera ser un privilegio o una casualidad, es un derecho de todas las mujeres y los hombres de este planeta. Tampoco debiera ser un asunto de médicos. La enfermedad sí, es materia de la medicina, pero la salud es asunto de la sociedad en su conjunto, de todos los ciudadanos”, añadió.