Mujica discrepa con la iniciativa de Lacalle  Pou para las negociaciones del Mercosur

El expresidente José Mujica se refirió este lunes a la entrega de casi 800.000 firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y de la política que anunció Uruguay de negociar con otros países por fuera del Mercosur.

Sobre el último punto, en diálogo con "Más temprano que tarde" (Radio El Espectador), el expresidente destacó: "En las dimensiones de Uruguay hay una cosa que nadie dice, el miedo que debe de haber en la región es que nos transformemos en una especie de zona franca para que los vecinos vengan a buscar el bagayo acá".

"Que Uruguay negocie con una potencia como China, macanudo. Significa que armemos un puestito de vendedores en toda la costa para que vengan a comprar los vecinos, con lo cual contribuyamos a arruinar a todas las industrias locales", dijo Mujica.



"No vayamos solos, vayamos con la barra. Los chinos no son carmelitas descalzas. Nos van a pedir que bajemos los aranceles de todo, etcétera, etcétera", advirtió. Además, destacó que es un punto a favor que China "por la naturaleza de su economía necesita de comprar en la región entera".

"Estoy de acuerdo con el gobierno en la lucha por mejorar los términos de intercambio, pero no estoy dispuesto que nos peleemos con la barra de alrededor. No por cariño ideológico, ni nada por el estilo. Cada vez que nos peleamos con algún vecino nos va mal. Tengo conciencia de nuestros límites", indicó en esa línea.

Respecto a la conducta de los socios del bloque, el expresidente aseguró: "La firmeza de Brasil es relativa. Hasta que no me hable la Cámara de Industrias de San Pablo no le creo mucho al gobierno brasilero. Lo digo sin tapujos. Dentro de Brasil esa es una fuerza determinante".

Contó que en una comida de la que participó en San Pablo le dijeron: "'Acá hay seis puntos de PBI de Brasil', y me quedó claro...", en referencia al poder del estado más poblado de país norteño.

"¿Pelearse con Argentina? No es negocio. Seis años nos cortó el turismo. Nos puso una tranca que no venía ni el loro", dijo sobre la relación con la vecina orilla. "Paraguay no se va a pelear con la Argentina jamás porque tiene que salir por el río", refiriéndose a la hidrovía Uruguay-Paraná..

Reconoció que no esperaba la cantidad de firmas entregadas contra la LUC



Por otro lado, el exmandatario reconoció que no esperaba que se alcanzara casi 800.000 firmas entregadas a la Corte Electoral para habilitar un referéndum contra 135 artículos de la LUC.

Las firmas entregadas a la Corte Electoral presentan una "conclusión muy firme, pero contundente: nuestro pueblo nos pasó por arriba", aseguró.

"Algunos de nosotros pensábamos que era imposible en tiempos de pandemia. Que la racionalidad, la objetividad, el largo raciocinio, todo eso, significaba crear un obstáculo insuperable. Era un obstáculo insuperable. Íbamos de cabeza a la derrota", confesó.

"La realidad es que nuestro pueblo, nuestra mersa, nuestros humildes, nuestros militantes, nuestros locos sueltos, nuestros lo que fuera, nos pasaron por arriba y lograron lo que parecía imposible en tiempos de pandemia. Por lo tanto, el rey subordínese a la plebe. Tenemos un pueblo más importante que nosotros mismos", añadió el expresidente.

Respecto a la lectura que tiene que hacer el Frente Amplio de esta campaña que impulsó junto al Pit-Cnt, Mujica señaló que la principal fuerza de oposición debe "hundirse en las entrañas del pueblo", porque "la respuesta está para abajo y no para arriba".

No obstante, puntualizó: "Esto no quiere decir adular, alcahuetear, y darse cuenta que el peligro de las trampas intelectuales por un lado, y de las trampas populistas por el otro. Largo oficio y largos desafíos que tenemos por delante".