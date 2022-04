En Uruguay "no va a haber" falta de crudo por la guerra, dice presidente de Ancap

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania la palabra que predomina es “incertidumbre”, dijo el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic. Sin embargo, Uruguay tiene una seguridad: no se quedará sin petróleo. “En Uruguay no va a haber lo que está pasando en otros países cercanos donde falta producto de forma notoria. No hay posibilidad que ocurra”, expresó el jerarca.

“La alta demanda frente a la oferta de crudo en el mundo impacta en el precio. En Uruguay no tenemos problema de escasez”, agregó Stipanicic en diálogo con “Primera mañana” de radio El Espectador.



Con respecto al impacto económico que puede tener en la administración pública de combustibles, el presidente del este dijo que “en el contexto temporal, si uno mira dos meses para atrás o cuatro para adelante, la situación de Ancap está controlada”.



“La espalda de Ancap tiene dos componentes: la caja y la posibilidad de endeudarse con proveedores y bancos. La caja está flaca; tiene un remanente del año pasado y capacidad de endeudarse. Tenemos las herramientas de poder gestionarla bien. En este momento de crisis, lo importante es controlar la caja”, detalló.

Dentro del contexto internacional, “el que gana es el especulador de dinero”, manifestó Stipanicic. “Después las petroleras empiezan a tener alguna ventaja y por último las empresas de refinación”, agregó.



Respecto a la decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de liberar un millón de barriles de crudo por día, el directivo de Ancap consideró que se trata de un “gesto político”; “es algo más de un 1 % de lo que se consume en el mundo. Es lo que consume Uruguay en un mes. No es algo que vaya a estabilizar el precio por sí solo. Los países grandes están preocupados por ese tema y tienen acciones para tomar”.



“El año pasado, desde setiembre, bancos y asesores ya indicaban que tenían expectativa que el precio del barril estuviera por encima de 90 dólares. Después apareció la guerra. Cuando hay preparativos de guerra ya empieza a especular”, cerró.