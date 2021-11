Uruguay decidió vacunar a niños contra el COVID tras un extenso debate entre científicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de más de cuatro horas de exposición, discusión y votación, ayer la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones (CNAV) aprobó la administración de dosis contra el COVID-19 para los niños menores de 12 años. El visto bueno no era inminente, según todos los expertos consultados por El País, y llegó tras una semana intensa de idas y venidas dentro de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) y de manifestaciones de colectivos antivacunas.

El comunicado emitido por el Ministerio de Salud Pública (MSP) tras la reunión indica que la CNAV resolvió “avanzar en la extensión de la vacunación contra COVID-19 en niñas y niños de 5 a 11 años, no obligatoria, en forma escalonada”. Además, la vacunación de los menores “comenzará en grupos de riesgo, en fecha a definir”, según el texto de la cartera de salud.



Esos grupos de riesgo, según supo El País a través de fuentes de la cartera, serán los mismos que ya fueron priorizados en el resto de la campaña de vacunación contra el COVID-19.

“Se enfatiza que la vacunación no debería suponer una limitante en este grupo etario para su acceso a cualquier actividad que los involucre, garantizando sus derechos”, sostiene el MSP en el comunicado. Según supo El País, el punto de la no obligatoriedad fue en el que más insistieron los científicos de la CNAV.



Porque si bien la vacunación contra el COVID-19 no es obligatoria en Uruguay para ninguna de las edades, los pediatras enfatizaron en la necesidad de que no exista discriminación entre los niños. Eso no solo comprende la posibilidad de ir a la escuela o a un campamento, sino también la asistencia al baby fútbol, a un estadio, al cine o a cualquier otra actividad.



Parte de lo que inclinó la balanza a favor de la extensión de la vacunas a niños fue que el acceso a una medida farmacológica que previene el desarrollo de una enfermedad es un derecho.

“No se puede privar a los niños de ese derecho”, dijo a El País la profesora titular de Pediatría, María Catalina Pírez.



En esa misma línea, las autoridades de Epidemiología del MSP les enseñaron a los integrantes de la CNAV cómo la vacuna de Pfizer evitó infecciones entre los adolescentes vacunados en más de un 90%. Y cómo eso sería deseable en la población de menores de 12 años que representan casi un tercio de los nuevos infectados.



El derecho a vacunarse, agregó la catedrática, “no significa que haya que discriminar entre pares y que existan actividades para unos sí y para otros no”. Por eso el énfasis en la “no obligatoriedad”.

Protesta contra decisión de vacunar a niños contra el COVID-19. Foto: Francisco Flores

Las vacunas contra el COVID-19 en los niños se administrarán durante el año 2022 y la intención de los pediatras es que sea antes del inicio de clases en marzo, según fuentes consultadas por El País.



“Se continuará con el proceso de revisión de la evidencia emergente y se actualizará la recomendación, así como su fortaleza a medida que evolucione la evidencia. Asimismo, acorde a la mejor evidencia actual disponible, este grupo técnico, por mayoría, recomienda la vacuna de ARN mensajero de Pfizer/BioNtech”, indica el comunicado del MSP.

Unanimidad o no.

A pesar de que el comunicado de la cartera de salud menciona que la recomendación de vacunar a los niños de forma no obligatoria y escalonada se aprobó “en forma unánime”, hubo otra parte de la discusión entre los expertos que no fue votada por unanimidad, sino por mayoría.



Específicamente el punto sobre la posible utilización de la vacuna de Pfizer para esa franja etaria fue en el que no todos los científicos estuvieron de acuerdo, según supo El País.



Para algunos pediatras, los estudios de esa vacuna aún no fueron probados en un número suficiente de personas como para determinar que se deba utilizar, más allá de que varios organismos internacionales ya la hayan aprobado. En ese momento de la discusión, los integrantes de la comisión que representan a las cátedras de inmunología y vacunas alegaron que la plataforma vacunal de ARN mensajero que utiliza Pfizer ha sido la gran protagonista de la vacunación contra el COVID-19 y, de hecho, se ha demostrado que tiene una efectividad superior que el resto para la variante Delta, que es la que circula en el 100% de los casos en Uruguay actualmente.

Dosis de la vacuna contra el COVID-19. Foto: AFP

La resolución y la SUP.

El País informó ayer que, a pesar de que el miércoles pasado la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) emitió un comunicado en el que se posicionó como institución a favor de la vacunación de niños menores de 12 años, a la interna hubo un documento elevado a la comisión directiva que no recomendaba la inoculación de la franja etaria.



“Actualmente Uruguay presenta una situación exitosa en el control de la misma, caracterizada por alta cobertura vacunal, baja circulación viral, con aparición de variantes virales que hay que monitorizar adecuadamente y sin sobrecarga del sistema de salud por esta enfermedad. Por tanto, no se considera oportuno ofrecer una vacuna aprobada para uso de emergencia de forma universal en menores de 12 años”, indica el texto.

Sin embargo, en ese mismo documento, escrito por el Comité de Farmacología de la SUP, se señala que en el caso de aprobarse era importante que se hiciera de forma escalonada y no obligatoria, tal como sucedió ayer. Algunos pediatras que redactaron esa carta también integran la CNAV y son parte de la votación unánime a favor de la inoculación de los niños.

Manifestación antivacunas en el MSP tras aprobación de expertos Mientras parte del grupo de científicos que asesora a las autoridades sanitarias se reunía dentro de la sede de la cartera, fuera se juntaba un grupo de manifestantes antivacunas que expresaban su rechazo a la decisión. Entre los líderes de la movilización de ayer estaba el abogado Gustavo Salle y el médico Javier Sciuto, quienes expresaron sus críticas hacia la política del gobierno respecto al COVID-19, que consideraron “nazista”. “Salinas genocida” fue uno de los cánticos que entonaron en la manifestación, además de “los niños no se tocan”. Luego emprendieron la marcha rumbo a la Torre Ejecutiva por 18 de julio.



Como parte de la convocatoria, los dirigentes antivacunas publicaron un video en el que se hace referencia a Mónica Pujadas, catedrática de pediatría y asesora del MSP, y se la acusaba de tener un “conflicto de intereses” por ser parte de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y también de la cartera.