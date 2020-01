UPM avanza en la implementación de la nueva planta de celulosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tercera planta de celulosa del país, la segunda de la empresa UPM, va tomando forma. La finlandesa firmó un preacuerdo con Andritz, el grupo de internacional de tecnologías que abasteció a las dos primeras fábricas.

El millonario contrato final será alcanzado en el primer trimestre antes de que finalice marzo. Esta vez, UPM enfatizó la necesidad de que la tecnología empleada sea “amigable” con el medioambiente, uno de los detalles que más preocupaba al gobierno uruguayo en la negociación para la instalación de la planta.

Pero al igual que sucedió en la puesta en marcha de la sede en Fray Bentos, UPM requiere de mano de obra calificada en un área que no abunda en el país. Por eso lanzó un llamado a ocupar 35 puestos técnicos y profesionales.



Como sucedió hace diez años, se requieren títulos vinculados a procesos industriales, automatización e ingeniería, para los cuales la finlandesa agregaría una capacitación específica.



UPM dijo que priorizará a los lugareños para ocupar los nuevos puestos, aunque por la magnitud de la obra es de esperar que se requiera de mano de obra de otras zonas. Para el caso de las 35 capacitaciones, en concreto, los llamados están disponibles en el sitio web de Advice.



“En esta oportunidad se busca conformar un grupo diverso donde se integren jóvenes profesionales, técnicos del mercado y personas con diferentes perfiles de experiencia y formación; siempre priorizando a aquellas de la zona de influencia”, dijo la empresa en un comunicado, aunque aclaró que “habrá otros” llamados a lo largo de este año.



Cuando a mediados del año pasado se confirmó el interés de UPM de invertir en la segunda planta de celulosa, se habló de una inversión de US$ 2.700 millones en la fábrica de pasta de celulosa y otros US$ 350 millones en el área portuaria de Montevideo.



La capacitación de personal, en cambio, corre por cuenta separada y es parte del trabajo de “responsabilidad social empresarial” que la compañía hizo en centros educativos cercanos a Paso de los Toros.



El presidente electo, Luis Lacalle Pou, ya aseguró que “respetará” los acuerdos de inversión, en lo que se trata el desembolso de dinero para un proyecto más grande que recuerde la historia uruguaya.

Pese a que los primeros entendimientos fueron en 2017, la obra de la fábrica, sobre el Río Negro, comenzará recién a mediados de 2022, cuando el nacionalista Lacalle ya esté en la mitad de su mandato.