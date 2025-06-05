Un barrio de Montevideo pasa a tener un nuevo sistema de recolección de residuos puerta a puerta

Redacción El País

La Intendencia de Montevideo (IMM) emitió un comunicado en el que informó que el barrio Puntas de Manga comienza a tener un nuevo servicio de recolección de residuos puerta a puerta, dejando atrás los contenedores ubicados en la vía pública.

La IMM informó que allí "la recolección se realizará los días lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 14:00 horas y beneficiará a más de 2.000 personas".

La información indica que este nuevo sistema de recolección comenzó a implementarse ya en esta primera semana de junio. Se realiza de forma manual, recorriendo todas las casas, "como parte de la estrategia Montevideo más verde y con el objetivo de mejorar la limpieza del barrio".

"Esto implica el retiro de contenedores de vía pública, acción que ya está en curso", indicó la IMM.

Trabajadores dedicados a la recolección de residuos en Montevideo. Foto: Intendencia de Montevideo (IMM).

La zona está delimitada por las siguientes calles: Av. De las Instrucciones, Las Huertas, Cno. Carlos Lineo, Fronteras, Firmamento, Faros, Calle A, Estrella Polar, Cno. Osvaldo Rodríguez, Oficial 17 Mts, Pasaje Barrio Valle Edén, Cno. Antares y Av. José Belloni.

"Posteriormente, la zona se irá ampliando en etapas, lo que se comunicará por distintas vías y en articulación con el Municipio D", añadió la comuna, que señaló que "este servicio no contempla el retiro de residuos de gran tamaño como muebles, electrodomésticos, podas y escombros, el cual deberá solicitarse a través del 092 250 260".

Zona de Puntas de Manga en la que se implementará el nuevo sistema de recolección manual de residuos. Foto: Intendencia de Montevideo (IMM).

Plan de Bergara para la limpieza de Montevideo

El próximo intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien ganó las elecciones el 11 de mayo y también pertenece al Frente Amplio, al igual que la actual gestión, anunció que su plan de limpieza incluye el retiro de buena parte de los contenedores de residuos ubicados en la vía pública.

La idea de Bergara, que asumirá el 10 de julio, es que la ciudadanía disponga de contenedores domiciliarios para residuos y que estos sean vaciados manualmente por los funcionarios de la comuna.

De esta forma se evita que la basura esté en la calle y sea retirada de los contenedores por hurgadores, o que los tachos se desborden.

Días atrás, en diálogo con Lado B (TV Ciudad), comentó que su plan "en la mayor parte de los barrios de Montevideo" en donde hay casas "con ciertos espacios" implica "sustituir los contenedores barriales de la vía pública por contenedores dentro de los domicilios". Lo mismo se hará en "barrios cargados de edificios y cooperativas", donde los tachos estarán en el interior de los predios.

"Es una cuestión que requiere recursos, pero si decimos que la limpieza es la prioridad, los recursos que haya prioritariamente van a ir para alimentar este plan integral", afirmó.