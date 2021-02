"No tuve la capacidad de lograr eso", dijo Miranda sobre liderazgo en el Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la recta final de su presidencia en el Frente Amplio, Javier Miranda dijo que ese cargo "debería ser un espacio de liderazgo" y reconoció: "Yo no tuve la capacidad de lograr eso".

"No lo soy, porque no tengo esa capacidad de generar ese movimiento detrás, más allá de si tengo las condiciones o no tengo las condiciones. Ahí hay que pelear siempre contra la vanidad; la humildad es un valor que siempre voy a defender. Es un hecho objetivo que yo no expreso a todo el Frente Amplio ni lo que el Frente Amplio querría escuchar", indicó a La Diaria.

Miranda señaló que "los liderazgos no se imponen, los liderazgos no se crean" y que "son producto de coyunturas históricas".



"El Frente Amplio desde mediados de los 90, cuando (Líber) Seregni presentó la renuncia, tuvo tres grandes liderazgos: Danilo (Astori), (José) Pepe (Mujica) y Tabaré (Vázquez), sin dudas. Como todos los procesos humanos, son finitos. Hoy estamos asistiendo al fin de esos procesos, y los recambios no se dan automáticamente; no nacen líderes de un día para el otro. Después de que los líderes van dejando los espacios, la construcción de los liderazgos es un proceso paulatino. ¿Hay caudal en el Frente Amplio de personas que pudieran liderar la fuerza política? Ah, yo creo que sí. Tengo una enorme confianza. Lo que también creo es que hoy estamos en ese proceso, que no es automático y que no se hereda, ni se designa", añadió.



El actual presidente de la coalición de izquierda manifestó que "hay cierta desesperación por apurar los procesos, que toman su tiempo, no son instantáneos".



"Es un proceso que se tiene que dar y no me asusta. Por supuesto que a uno le entra la ansiedad, porque uno de los problemas que tiene el Frente Amplio hoy es quién expresa su voz, quién se dirige a la opinión pública y es reconocido como la expresión (del partido). Hay una representación que es institucional, que es la Presidencia del Frente Amplio y la Mesa Política, que son voces institucionales. Pero eso no quiere decir que sean líderes", detalló.



Sobre los dichos de Lucía Topolansky, que aclaró que le "hubiera preferido otro tipo de conducción", comentó: "Sé que piensa eso. Esta fue la conducción que decidió democráticamente el Frente Amplio en setiembre de 2016, y están las instancias que el propio Frente Amplio construye para renovar las conducciones. La otra pregunta es: ¿ayudan al Frente Amplio estas expresiones a través de los medios de comunicación?".



Miranda remarcó que "faltó apoyo" y "a veces" un "mayor nivel de compromiso e involucramiento, no sólo con el presidente sino con el equipo de conducción del Frente Amplio".



Por otra parte, Miranda explicó que continuará "militando". "Siempre que vos emprendés una tarea hay un margen de desilusión, porque nunca la copla en el viento es la copla que estaba en tu pensamiento. Ahora, ¿dónde pongo el énfasis? ¿Qué mayor honor, qué mayor realización personal y política, se puede tener que presidir el FA?", finalizó.