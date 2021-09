Topolansky y TLC con China: no "nos podemos convertir en el kiosquito chino del Mercosur"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora frenteamplista Lucía Topolansky dijo este lunes que el Frente Amplio mantiene una postura “favorable” respecto a la posible concreción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, pero agregó que “no puede ser a costas de romper el Mercosur”. “Ese es el punto crítico”, remató.

“Tampoco nos podemos convertir en el kiosquito chino en el Mercosur, para que vengan a bagayear hacia los otros países porque vamos a ser los asquerosos del barrio. Eso no nos conviene”, dijo en En Perspectiva (Radio Mundo).



Y agregó: “Los países no se mudan, nosotros tenemos un destino acá en el Sur. Entonces, quiero creer que todo esto lo está evaluando el gobierno”.



Al ser consultada sobre qué opinaba sobre la convocatoria del presidente a los líderes de los partidos políticos para comunicarles sobre el anuncio de un posible TLC con China, dijo: "Me pareció bien que se hiciera esa convocatoria". Y luego agregó que también hubiese querido que reunión se hiciera también para hablar sobre el acuerdo del puerto con la empresa belga Katoen Natie. "Es una cosa, no sé si no más trascendente, que un posible TLC con China", sostuvo.



Y remató: "Creo que ese tipo de políticas que trascienden los períodos de gobierno, y la de Katoen Natie que trasciende seis períodos de gobierno, deben conversarse por lo menos”.



Consultada sobre si el FA aspiraba tener incidencia en la discusión por la prefactibilidad de un TLC con China, Topolansky dijo que sí, y que “sería fantástico”. “Creo que sería muy bueno que el gobierno, en ese equipo de técnicos que va a estudiar, pudiera convocar a algún técnico de la oposición, como hizo con la seguridad social”.