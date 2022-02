Topolansky renunciará a su banca en el Senado el 1° de marzo, cuando se levante el receso parlamentario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora del Frente Amplio Lucía Topolansky renunciará a su banca en la cámara a partir del próximo 1° de marzo, cuando se levante el receso parlamentario.

La legisladora y exvicepresidente anunció la noticia en la reunión de bancada de senadores de la coalición de izquierda que se hizo este martes, en donde expuso algunas de las razones que la llevaron a tomar esta decisión, y que habilitará la entrada al Senado del hoy diputado por Canelones Sebastián Sabini.



Uno de sus motivos es buscar dar una señal de “renovación” en los lugares de la conducción política de primera línea en el Frente Amplio, pero en particular en el Movimiento de Participación Popular (MPP) que lidera su esposo, el expresidente José Mujica.



Otra de las razones, según comentaron a El País fuentes parlamentarias, fue que no pudo desempeñar su rol en la actual legislatura como le hubiera gustado, sencillamente debido a las limitaciones de la pandemia. “Dijo que no pudo desarrollar su tarea en los términos en que estaba acostumbrada”, resumió un senador del Frente Amplio que escuchó los motivos de Topolansky.

Fuentes del MPP señalaron, por otra parte, que el rol de liderazgo y conducción política que llevan adelante tanto la todavía senadora como Mujica puede prescindir de la tarea legislativa y que, al igual que con la renuncia del expresidente en octubre de 2020, esta salida seguirá potenciando la “proyección nacional” de los jóvenes dirigentes del sector.



La renuncia, no obstante, también dejará un hueco en la bancada del partido de la oposición, ya que ha sido Topolansky la figura que condujo algunas negociaciones importantes con la coalición oficialista. Por ejemplo, aquellas para definir los nombres para ocupar cargos políticos que requieren venias o mayorías especiales en el Parlamento.

En octubre del 2020, Topolansky -que ahora ante la consulta de El País prefirió no hacer declaraciones hasta el 1º de marzo- había dicho a propósito de la entonces renuncia de Mujica al Senado que ella misma analizaba su retiro, pero que lo postergaba, entre otras cosas, para aportar sus “20 años de experiencia” a una “plantilla de legisladores muy nuevos”. Sin embargo, ya advertía que debía evitarse que la existencia de su sector dependiera de la presencia de sus actuales líderes. “La política es una carrera de postas”, señaló en aquel momento Radio Universal.