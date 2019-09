"Se terminaron las Carolinas Cosses", dijo Talvi, y así respondió la exministra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este miércoles fue el turno del candidato colorado Ernesto Talvi de exponer en uno de los almuerzos que organiza la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). El candidato dedicó parte de su discurso a hablar de qué haría con las empresas públicas si el 1° de marzo del año que viene le toca calzarse la banda presidencial.

“Vamos a tener que trabajar hacia atrás, como lo hicieron los neozelandeses. Cambiar el gobierno corporativo para que puedan trabajar con eficiencia, empezando por directorios y altas gerencias, integradas por personas enormemente capaces en el manejo de organizaciones complejas, que van a llegar allí por concurso de mérito y que van a ser evaluadas en su gestión, y si no cumplen con los cometidos que el accionista, el Estado en representación de sus accionistas, que somos todos los ciudadanos, los dueños de las empresas, si no cumplen con sus cometidos, adiós, que te cure Lola”, dijo Talvi.

“Se terminaron los Sendiques, se terminaron las Carolinas Cosses”, agregó el economista en referencia al exvicepresidente de la República –quien también presidió la petrolera estatal Ancap- y a la exprecandidata del Frente Amplio, que antes de desempeñarse como ministra de Industria fue presidenta de la telefónica Antel.

“Las empresas del Estado van a trabajar al servicio de los ciudadanos, al servicio de la producción, al servicio del desarrollo, al servicio de crear empleos legítimos”, dijo Talvi, despertando el aplauso de parte del público presente.

Cosse recogió el guante y este jueves respondió la alusión de Talvi a través de su cuenta de Twitter.

“Talvi en ADM dijo que no quiere más Carolinas Cosse, no quiere Antel del Estado, bah, no quiere Antel ni al Estado. No quiere fibra óptica, ni Data Center, ni Antel Arena, ni cable submarino, ni apoyo al Plan Ceibal...”, escribió la ingeniera.

Talvi en ADM dijo que no quiere más Carolinas Cosse, no quiere Antel del Estado, bah, no quiere Antel ni al Estado. No quiere fibra óptica, ni Data Center, ni Antel Arena, ni cable submarino, ni apoyo al Plan Ceibal... — Carolina Cosse (@CosseCarolina) September 19, 2019

Otro de los precandidatos frenteamplistas, Óscar Andrade, respondió al tweet de Cosse y se preguntó dónde tuvo el “pinzamiento” Talvi. El colorado sufrió un “pinzamiento” en las cervicales que lo alejó durante dos semanas y media de la actividad pública electoral.

Vaya a saber donde tuvo el pinzamiento 🤔 https://t.co/ccZP96xlRI — Oscar Andrade (@Oandradelallana) September 19, 2019

El candidato colorado ya había dicho esto -“Se terminaron los Sendiques, se terminaron las Carolinas Cosses”- a mediados de junio, cuando debatió con el entonces precandidato frenteamplista Andrade en televisión.