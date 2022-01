Sutel intimó por vía judicial a posponer portabilidad numérica; Ursec reafirma que “la ley está vigente”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En conferencia de prensa, el secretario general del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, informó este lunes que la Justicia hizo lugar a un pedido de intimación al Poder Ejecutivo para que suspenda la entrada en vigencia de la portabilidad numérica hasta que se conozca el resultado del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (entre los que está incluido este mecanismo). Consultada por El País, Mercedes Aramendía, presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), dijo que esto no tiene ningún efecto sobre el proceso.

“El juez no se expidió sobre el fondo, la ley está vigente y nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la ley”, dijo Aramendía, y recordó que Sutel ya había intentado evitar que se pusiera en práctica la portabilidad numérica. “Desde que inició el procedimiento está intentando que no se siga adelante”.



Tal como se informó en la conferencia de prensa del sindicato, la Justicia informó al Poder Ejecutivo de la intimación realizada por Sutel. El abogado Oscar López Goldaracena, que representó al sindicato de Telecomunicaciones en la gestión, explicó que “esta intimación se agota en sí misma” y señaló la respuesta es voluntaria, “el Poder Ejecutivo puede manifestar lo que entienda menester”.

De todos modos, apeló a “la responsabilidad política” del gobierno en relación al tema. “Pasa por si continúa con este proceso a pesar de una intimación formal”, dijo López Goldaracena, y sostuvo que “no hay urgencia” en aplicar la portabilidad numérica, sobre todo “cuando esta ley no está firme”. Ese punto, en particular, fue rebatido por Aramendía en diálogo con El País: “La ley sí está firme, el referéndum no tiene efecto suspensorio”.



"Lo que está generando (Sutel) es desinformación", dijo la jerarca.

Molina afirmó que consideran que la portabilidad numérica es “solamente un negocio para que los privados crecieran en nuestro país, quedándose con parte de los clientes de Antel”. El gobierno "ha vendido que esto es profundizar la democracia, pero lo que no se dice es el negocio que hay atrás”, agregó.



A fines de diciembre, el ministro de Industria, Omar Paganini, anunció que la portabilidad numérica quedará habilitada el miércoles 12 de enero, fecha que fue acordada con los operadores de telefonía móvil.



¿Qué ocurre si cae el artículo?

Consultada sobre la posibilidad de que el referéndum termine por derogar el artículo de portabilidad numérica, Aramendía explicó que “cuando se firmaron los contratos se firmó una cláusula resolutoria, exonerando al Estado de cualquier tipo de responsabilidad. Y si cae, cae, los que ya hicieron el cambio no lo pierden”.



La jerarca de Ursec recalcó que se hizo un trabajo entre las empresas, el gobierno, el regulador y Agesic, “mirando y considerando todas las aristas del tema”, entre las que estuvo el referéndum.