"Suerte de carta a Reyes Magos interminable": Antía respondió a críticas de Abdala sobre reforma jubilatoria

El presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antia, criticó el pedido de "diálogo" que hizo en las últimas horas el presidente del Pit-Cnt Marcelo Abdala para la reforma de la seguridad social. Valoró que los cambios a la alternativa analizada en una comisión de expertos sobre la materia son una "suerte de carta a los Reyes Magos interminable" por el dinero que insumen.

“Solicitamos con modestia que el Poder Ejecutivo no presente el proyecto elaborado por la comisión técnica y que convoque a un diálogo, cuanto antes, para la seguridad social con todos los involucrados y que, entre todos, levantemos una perspectiva”, dijo el presidente de la central sindical este domingo en el acto del Día de los Trabajadores. Esto en referencia al documento de la comisión de expertos que analizó el tema, aprobado en noviembre pasado solo con respaldo del oficialismo y la negativa del Frente Amplio. El gobierno ha tomado de insumo este borrador para presentar una iniciativa legislativa.



Antía, esta mañana, retrucó en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal): "Estuvo un año la comisión de expertos trabajando, con un representante del Pit-Cnt sentado en la mesa, con un representante de los jubilados - que por cierto tiene perfil del Pit-Cnt - sentado en la mesa; tuvimos los empresarios y todos los partidos sentados en esa mesa"



"¿Cómo se puede decir alegremente que se llame a un diálogo social si (se) estuvo reunido durante un año?", remarcó Antía. También se mostró "preocupado" de que en esa comisión representantes del Pit-Cnt y el Frente Amplio "no llegó ni siquiera a votar" el "diagnóstico, no las sugerencias de reforma".



"Estaban mirando una radiografía donde veían todos una fractura expuesta, el hueso partido, y empezaron a ver si era un hueso partido o no. ¿Y qué veían, un esguince?", lanzó.



En referencia a la edad de retiro, que el borrador sugiere aumentar, Antía destacó: "En esa comisión se manejaron excepciones con respecto a unos tipos de trabajo y el desgaste sobre el físico de algunos tipos de trabajo, pero convengamos que hay otros tipos de trabajo que llegan a los 60 (años), 65 y más en plena vitalidad y posibilidad". Esto en referencia a que los expertos recomiendan que todos los sistemas converjan a los 65 años de edad mínima para jubilarse.



"La pregunta es: ¿si no lo podemos pagar, qué le vamos a dar nuestros trabajadores de hoy jubilados de mañana? Porque toda la plata sale del mismo lado", enfatizó. "Como dirigente de "un sector que mueve la economía", las soluciones que observó para pagar el déficit del BPS son o la "suba de impuestos" o "aumentar el endeudamiento del país".



"Una economía que le faltan US$ 2.000 millones por año de déficit fiscal, que tenemos que andar pidiendo al exterior. ¿Es medio fuerte, no? Y entre tanto seguir pidiendo y pidiendo, una suerte de carta a los Reyes Magos interminable", subrayó.



Aludiendo a las críticas desde el Pit-Cnt, añadió: "A veces se le habla demasiado a la tribuna, y está aquello del punto de encuentro entre las convicciones que está bien que se tengan, pero hay que ir por la responsabilidad, porque los que estamos en la cancha somos nosotros y los que vengan mañana nos lo van a reclamar y con toda la razón".