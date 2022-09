Stipanicic: Ancap perderá más de US$ 5 millones por paros durante mantenimiento de la refinería

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ancap planea una parada por mantenimiento en la refinería de La Teja a partir del próximo 26 de setiembre y por aproximadamente una semana, para la que dispuso un sistema de doble turno (diurno y nocturno) para sus funcionarios. Sin embargo, el sindicato (Fancap)resolvió no cumplir con el turno de la noche por "no haber buena disposición de la administración" respecto a dos reclamos.



El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, expresó en su cuenta de Twitter que estas medidas gremiales, que "impedirán tareas nocturnas durante parada de mantenimiento de refinería", implicarían un costo superior a US$ 5 millones por "importación de gasoil para evitar problemas de stock", porque "los precios de mercado presentados en la licitación para la importación de gasoil, son superiores al precio de venta del mes en curso".



En contraposición, el presidente en ejercicio de Fancap, Rodrigo Arada, manifestó que "la única medida que se tomó fue no habilitar que compañeros pasen a trabajar de noche", pero que la parada por mantenimiento se hará en "el régimen habitual de trabajo, e incluso con horas extra avisadas".

"Esto de ninguna manera complica el suministro de combustible porque la parada la planificó la administración y los tiempos se mantienen dentro de lo planificado, y la plantilla que iba al horario nocturno era muy reducida, de unos 20 compañeros. A su vez, la importación (de combustible) para esta parada ya se hizo porque ya estaba planificada", aseguró el dirigente sindical.



Según él, la semana que viene el sindicato prevé una asamblea para evaluar la situación, pero que hasta ahora sus integrantes no han visto buena predisposición de la administración para negociar por los dos puntos principales por los que reclaman: ingreso de personal y reacondicionamiento del comedor, que "se cerró por la pandemia y hoy tiene clausurados los baños, problemas de humedad y malas condiciones en general", dijo.

"A principios de agosto tuvimos una reunión con la administración en la que nos manifestaron la voluntad de ingresar aproximadamente 300 funcionarios nuevos. Un mes después, hablamos con toda la gerencia y la respuesta que obtuvimos fue que no tenían ni idea de esa novedad. Entendemos que la administración no está obrando de vuena voluntad", aseguró el sindicalista.



Arada sostuvo que, durante la parada, los funcionarios cumplirán con horas extra y que es una parada "de pocos días", no como una que planifican para el 2023 que durará aproximadamente tres meses.



Para el representante de Fancap, "a la administración no es algo que parece le haya generado mucha molestia" porque hasta el momento no se han comunicado con el gremio para resolver el problema.