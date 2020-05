Sotelo: "Renunciar ahora a suplencia a la IMM sería atender capricho que no corresponde"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actual director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, hizo referencia a la polémica que se generó luego de que fuera nombrado en el cargo al mismo tiempo en que fue elegido como parte de la campaña a la intendencia de la coalición encabezada por Laura Raffo.

"No hay ninguna razón para renunciar hoy, ni ética, ni moral ni de ningún tipo, sería atender un capricho que no corresponde", aseguró el director de Secan en diálogo con el programa radial Informativo Carve.

Sotelo indicó que la diferencia entre el actual escenario y el que se presentaba en marzo, es que ahora "no hay campaña". "No estamos haciendo campaña, no hay ninguna acción proselitista", aseguró.

"No habiendo ninguna inhibición legal ni constitucional, y no habiendo ninguna inhibición moral, estamos trabajando como está trabajando todo el mundo. Cuando haya campaña muy probablemente tomemos una decisión similar a la de marzo, cuando se decidió postergar la designación y esto para evitar que el director de los medios públicos pueda, aunque no lo desee, servirse de ese cargo en beneficio de su propia candidatura", indicó.



"Los estándares de transparencia y ética pública, como ha demostrado este gobierno, son muy severos y van mucho más allá de la ley", agregó.

Laura Raffo: "No veo inconvenientes" en que Sotelo asuma cargo de dirección de medios públicos La candidata a la intendencia de Montevideo por la coalición de gobierno, Laura Raffo, dijo esta mañana en radio Carve que no ve inconveniente que Gerardo Sotelo asuma la dirección de los medios públicos. "A Gerardo lo convocaron por la necesidad de que los medios públicos tuvieran una conducción. En su momento Gerardo decidió no asumir el cargo porque estábamos enfrascados en la campaña política. Estábamos en actos. Me parecia bien. Pero en este momento que tenemos la campaña detenida tiene que ver con lo que le pidió el gobierno de tomar una conducción de medios. Cuando retomemos la campaña ahí veremos qué es lo que tiene que hacer. Hoy no veo inconvenientes", dijo Raffo. Consultada sobre cuándo tomará la decisión, la candidata dijo: "Me parece que es una decisión válida para cuando retomemos la campaña, ahí tomaremos la decisión".



Por otra parte Sotelo hizo referencia al comunicado publicado con el primer lineamiento marcado para los medios públicos bajo su dirección, que implica que los contenidos deben ser verificados con Jorge Gatti.

"Lo que estamos introduciendo es un parámetro que en todo el mundo, en los medio públicos, cualquier persona, la comisión de Educación y Cultura de Diputados, cualquiera sabe con qué criterios se maneja la información y los contenidos en general que se difunden en los medios públicos", aseguró.

Sotelo indicó que el objetivo no va a ser controlar a los periodistas, las ideas que tienen o las fuentes que consultan, sino garantizar que los contenidos que se presenten no estén "balanceados" hacia un partido en concreto, una religión o cualquier otro aspecto. En base a esto opinó que la más favorecida con la medida será la oposición.

"Hasta ahora los medios públicos han estado al servicio de los gobiernos de turno" y de los poderosos dominando, consideró el director de Secan."Lo que decimos es: esto se terminó", agregó.

Sobre la elección de poner a Gatti en ese cargo Sotelo indicó que fue elegido directamente por él, en base a su trayectoria."El director del canal no va a participar en modo alguno de los contenidos, no corresponde porque es un cargo político de designación directa y porque tiene mucho que hacer".