"Son incomparables", afirmó Kechichian sobre su gestión y la de Cardoso

La senadora y ex ministra de Turismo, Liliam Kechichian, dijo este martes que le parece “absurdo” que se compare su administración con la del también ex secretario de Estado Germán Cardoso, en la comisión investigadora que buscará analizar la gestión de la cartera durante los últimos 10 años, pero también las denuncias sobre compras y gastos que se hicieron desde marzo del año pasado hasta julio del 2021.

“Comparar, como dice el ministro Cardoso, a nosotros nos parece absurdo, porque son dos gestiones incomparables. Incomparables en el tiempo, incomparables en el momento en el que nos tocó actuar”, dijo la exministra en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).



Kechichian reconoció que el ahora diputado estuvo al frente de la cartera durante la pandemia y que por tanto no llegaron turistas. En ese sentido, la senadora consideró que "había que tener una política de ver cómo se mantenía la marca, o se promovía para que no se olvidaran de Uruguay".



“El ministerio nuestro tuvo que enfrentar el bloqueo de los puentes cuatro años, medidas disuasorias de la Argentina, crisis financiera del 2008; tuvimos un conjunto de episodios que nos obligaron a tomar un conjunto de medidas”, detalló.



Por otra parte, la ex jerarca recordó que el día en que se declaró la emergencia sanitaria en Uruguay, el 13 de marzo del 2020, llamó al ministro Cardoso y se puso a las órdenes. “Para el turismo, que se cerraran las fronteras, que no hubiera libre circulación de las personas, y que no hubiera presencialidad”, era una “cosa dramática”.

“Nos quedaba el turismo interno, capacitar a la gente en seguridad sanitaria, nos quedaban una cantidad de cosas que el ministerio tenía como fortalezas y hubo una clara decisión del ministro Cardoso de borrar todo lo que venía”, sostuvo.



Y agregó: "Esas fortalezas que el Uruguay como tal tenía, también las tenía el turismo y no fueron aprovechadas, y a mí me parece que es un pecado capital", subrayó.



Por último, Kechichian se mostró en contra de que el exministro Cardoso sea a la vez denunciante y denunciado. "Si uno tiene que ir a declarar frente al denunciado, la persona se puede sentir cohibida, no es lo mismo que estar en un ambiente de garantías que le den los legisladores de todos los partidos", dijo y agregó: "Es realmente para mí muy penoso y además quieren terminar rápido, quieren terminar en noviembre".