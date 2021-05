A sirena abierta el sindicato policial homenajeó a Larrañaga a pocas horas de su muerte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la noche de este sábado, pocas horas después de conocida la noticia del fallecimiento del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) hizo su homenaje haciendo una caravana de autos policiales, con sirena encendida, en la rotonda del Palacio Legislativo.

“Se lo ganó”, escribió en Twitter Patricia Rodríguez, presidenta del sindicato, y publicó el video del momento.

Se lo gano pic.twitter.com/jQff5Np5YL — Patricia Rodriguez (@PatriciaRSifpom) May 23, 2021

Además, en sus redes Rodríguez publicó un texto en recuerdo de su relación con Larrañaga:



“Empezamos medidos, pero él en su experiencia sabía de lealtades y nosotros también.

En poco tiempo dio un espaldarazo a nuestros Policías, supo tener empatía, supo llegarles con respaldo y fuerza en sus palabras, quería dignificar la función y por eso coincidimos en muchos planteos.

Terminaba cada reunión con una sonrisa porque confiaba en nuestro trabajo, había franqueza, no desaparecieron los problemas de la policía, pero ahora teníamos un ámbito donde trabajarlos, hubo diálogo y trabajo mancomunado.

Decía siempre voy a defender mis policías si hacen las cosas bien, mano justa.

Reuniones que se extendían a horas, y se decía lo que se tenía que decir, pero salíamos con soluciones reales a lo que planteábamos.

Un mensaje de whatsapp, una llamada bastaba para que estuviera, y siempre abierto siempre dispuesto a solucionar.

Hasta con un consejo estaba a veces y traspasaba su cargo.

Se posicionó públicamente a favor del sindicato en internas del pit, diciendo que era un grave error algunas cuestiones que no es bueno ni recordar.

No me olvido de sus palabras y las guardaré muchas de ellas porque fueron en confianza.

Supo donde estaba parado, sabía que le tocaba capaz el Ministerio más difícil

Bromeaba que tenía que haber agarrado el puesto de Washington Abdala, así de cordial fue nuestro trabajo juntos.

Como sindicato no veníamos de una muy buena experiencia de diálogo y confianza, así que sin dudas fue importante su rol

Lo recordaré como uno de los mejores Ministros que supo conquistar el honor y el corazón de sus subordinados

Y que se ganó el respeto de nuestro Sindicato Sifpom".