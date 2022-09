Senadores afinan artículos y reasignaciones de la Rendición de Cuentas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A los senadores de la coalición aún les resta por resolver varios temas para aprobar el proyecto de Rendición de Cuentas y, entre los más polémicos, está el lograr que la Universidad de la República (Udelar) no pierda ingresos por la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad. Sucede que en la Cámara de Diputados, donde ya se discutió el proyecto, no se laudó sobre este asunto y la posible solución quedó en manos de la cámara alta.

El tiempo corre en su contra, porque el articulado se votará el próximo miércoles en de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.



Es por ello que los senadores de la coalición se reunieron ayer a las 15:00 horas para analizar el articulado y buscar destrabar los asuntos que llegan desde Diputados sin acuerdo. Uno de los temas que generó más polémica en la discusión fue la quita de recursos al Instituto Nacional de Colonización y al Instituto Nacional de Carnes (INAC) para destinarlos a la ciencia, tecnología e innovación, y a compensar la pérdida que tendría la Udelar por la supresión del adicional del Fondo.

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini presentó ayer a los legisladores de la coalición un listado de artículos que tienen un gasto y no están financiados en el proyecto de Rendición de Cuentas, contó a El País el blanco, quien aseguró que hoy presentará el plan de cómo costearlos.



Se propone utilizar partidas no ejecutadas disponibles en el Ministerio de Economía y Finanzas por cerca de US$ 30 millones. Ahora, ¿a dónde iría el dinero? Por un lado, se prevé financiar la pérdida que tendría la universidad por la eliminación del aporte. También se destinaría al pago de la nocturnidad para los funcionarios de las Fuerzas Armadas y se le darían $ 84 millones al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).



Fuentes consultadas por El País dijeron que la propuesta del senador tiene el visto bueno del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Sin embargo, eso no es suficiente. Gandini necesita conseguir el respaldo de los otros integrantes de la comisión para hacer dichos cambios en el articulado. Hoy habrá una reunión con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, para continuar avanzando.



Por otra parte, el senador Gustavo Penadés, presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda -donde se trata el proyecto-, aseguró en rueda de prensa que están “viendo si este es el momento oportuno para eliminar” el adicional del Fondo. Además, indicó que “hay una discusión jurídica, que ha sido bastante zanjada por algunos informes jurídicos en el sentido de que, eventualmente, la Cámara de Senadores podría retomar el tema de la eliminación a pesar de que la Cámara de Diputados votó negativamente el artículo. Tenemos que avanzar sobre eso”.



Y añadió: “Lo que nos queda claro es el intentar que la universidad no pierda recursos. Como estamos enfrentando el problema de cómo sustituir lo que se eliminaría con el (adicional del) Fondo de Solidaridad, está en tela de juicio si se puede volver a imponer ese artículo acá o se mantendrá el criterio que se tuvo en la cámara de representantes de que el tema no se tocaría por este año”.



El senador nacionalista también señaló: “Seguramente haya un aumento del gasto. No sabemos cuál es el monto y se está trabajando también sobre reasignaciones, que es una parte importante de lo que pretendemos hacer. Es una tarea bastante engorrosa porque siempre es más lo que se necesita que el dinero que se tiene”.



En ese sentido, según supo El País, Gandini, mantuvo reuniones con el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, donde le trasladó el compromiso de que este adicional no sería derogado en la Cámara de Senadores sin antes tener los fondos necesarios para su compensación.

La reducción gradual del adicional comenzaría en 2023 cuando los profesionales dejarían de pagar el 25% del adicional. Por lo tanto, el Estado debería compensar con US$ 3 millones a la Udelar. Y los años siguientes continuarían así: 50% en 2024 (US$ 7 millones), 75% en 2025 (US$ 10,5 millones) y, a partir de 2026, el 100% (US$ 14 millones).



El jueves, Arim asistió junto a su equipo a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, donde insistió con su pedido de que la Udelar sea contemplada en el proyecto de Rendición de Cuentas. Luego de la reunión, dijo en rueda de prensa estar preocupado por la falta de recursos que, entiende, hay para la universidad.



En este sentido, criticó que fue el único ente autónomo de la enseñanza al que no se le incrementó el presupuesto en el mensaje original del Poder Ejecutivo. Una de las preocupaciones centrales apunta al aumento en la cantidad de estudiantes que ingresan y la cantidad de horas docentes para atender esa demanda.



El rector explicó que recibieron a unos 21.000 estudiantes más que los que ingresaban a formarse en estudios terciarios antes de la pandemia.

Se mantiene el Imesi sobre productos vinculados al fumar



El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés dijo ayer en rueda de prensa que el artículo del proyecto de la Rendición de Cuentas sobre la aplicación del gravamen de Impuesto Específico Interno (Imesi) sobre productos vinculados al hábito de fumar (tales como hojillas, pipas, dispositivos electrónicos y demás) “seguramente se mantendrá” tal como llegó desde la Cámara de Diputados.



“En el día de hoy han circulado una serie de versiones que no son ciertas, no se está pensando en la eliminación de ningún impuesto, sino todo lo contrario”, expresó Penadés en la tarde del viernes.



El proyecto del Poder Ejecutivo que llegó a Diputados establecía que se les aplicaría el Imesi a “tabacos, cigarros, cigarrillos y otros productos de uso similar, preparados totalmente o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, inhalados, chupados, mascados o utilizados como rapé (tales como hojillas, filtros, boquillas, pipas, pipas de agua, dispositivos electrónicos, entre otros)”.



“Lo que hay -dijo Penadés - es una intención en el Parlamento de cambiar ese artículo, pero ha sido prácticamente desechada y se va a mantener seguramente el artículo que vino desde la cámara de representantes”.



El senador enfatizó en que “en ningún momento hubo intención de eliminar impuestos, ni derogar nada que vaya en contra de la política que el Poder Ejecutivo tiene con el tema del tabaco”.



“Otra de las cosas que se ha manejado es que hay un precio diferencial para la venta del tabaco en la frontera. Eso existe desde el año 1996. Hay que tener muy mala intención para atribuirle eso a lo que esta pasando en la actualidad”, sentenció.



Los senadores se encuentran discutiendo y analizando los artículos del proyecto de la Rendición de Cuentas, que próximamente se votará en la comisión de la cámara alta.