Senado suaviza el endurecimiento de las penas para los menores

Son 330 los cambios a la ley de urgente consideración que se hicieron en el Senado, algunos solo de redacción y otros de fondo. Se flexibilizaron las penas a menores que había remitido el Ministerio del Interior reduciendo los plazos de las mismas, se mantuvo el artículo que garantiza el derecho de no huelguistas a acceder a sus puestos de trabajo aunque la empresa esté ocupada, entre otros.

El proyecto con varias decenas de artículos que el original se comenzará a votar hoy en la comisión especial del Senado que analiza la norma y será puesto a consideración del Plenario de la Cámara en una semana. La oposición se quejó de los cambios de última hora.



Todavía no está del todo cerrado, pero hay un acuerdo dentro de la coalición de gobierno que permitirá aprobar una ley que contiene algunos de los compromisos de campaña asumidos por el presidente Luis Lacalle Pou.

A modo de resumen, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo a El País que de los 330 artículos modificados, 160 se engloban dentro de lo que se conoce como nomen iuris (el nombre o tema del artículo) y el resto se corresponde con cambios de fondo y de redacción.



Hay 35 artículos que se retiraron del proyecto en cuestión, entre ellos los referidos a la pérdida del monopolio de datos por parte de Antel y la desmonopolización de Ancap, dos aspectos por los que el Frente Amplio estaba dispuesto a recurrir al referéndum para tratar de frenarlos. El primero será analizado en el marco de otra ley y para el segundo se encontró una redacción alternativa que se basa en la fijación del precio del combustible en función del valor de paridad de importación. La fórmula cuenta con el aval de colorados y Cabildo Abierto -que se oponían a la desmonopolización- y permitirá bajar el precio del combustible, según declaró a El País el senador nacionalista Sergio Botana.

En tanto, hay 35 artículos referidos al Ministerio del Desarrollo Social (Mides) que no se votarán, que planteaban reformas en institutos de la Mujer y del Adulto Mayor, entre otros. Los mismos serán abordados en la Rendición de Cuentas.



“Es una buena ley. Hay cambios muy necesarios, en seguridad y educación y se crea un ministerio de Medio Ambiente”, remarcó Gandini sobre el texto que será sometido a votación. En educación se mantiene la eliminación de la representación docente en Primaria, Secundaria y UTU; lo cual es muy cuestionado por la oposición.



En seguridad sí se hicieron modificaciones al texto original y la mayoría está relacionada a los menores, atendiendo así a los planteos realizados por el Inisa y en contra de lo pretendido por el Ministerio del Interior, que apuntaba a un endurecimiento de las penas.



“No se trata de aumentar penas al barrer”, aseguró Gandini. El proyecto no duplicará de cinco a diez años las penas para todos los delitos, sino para apenas tres de los considerados gravísimos. Se trata concretamente de homicidio especialmente agravado, violación y abuso sexual.



Además se mantiene el sistema de semilibertad para menores infractores que ya cumplieron una parte de la pena y con previa autorización judicial justifiquen estar ocho horas diarias con su familia, estudiar o trabajar. En tanto, los antecedentes se mantienen en tres quintas partes de los adultos y no como se quería por un plazo de hasta 10 años, lo que supone flexibilizar lo propuesto por Interior.



Por otro lado, en relación a la declaración de área protegida se elimina la necesidad de contar con el permiso del propietario de la tierra (o de lo contrario determinar la expropiación del bien y proceder a su pago), lo que había generado controversia. No obstante, se crea un fondo que a futuro podrá servir para el desembolso de compensaciones a propietarios.

Bancarización

En el capítulo de inclusión financiera se resolvió dar marcha atrás con algunos aspectos contenidos en la LUC. Se deroga el artículo que prohíbe el fraccionamiento del pago y se establece como límite para transacciones en efectivo los US$ 100.000, el mismo tope rige para honorarios profesionales. Además, se aprobó un agregado que permite a comercios volver a hacer descuentos por pagos en efectivo. En tanto, no se deroga el artículo 17 que permitía cobrar la asignación familiar por efectivo.