Seguridad, TLC e inversión en ciencia: tres planteos fuera de agenda del FA a Lacalle Pou

En conferencia de prensa, tras recibir el anteproyecto de reforma de la seguridad social de manos del presidente Luis Lacalle Pou, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, dijo que en la reunión que mantuvieron en la sede del partido este viernes le plantearon tres temas fuera de agenda al primer mandatario.

Uno de ellos fue la "posibilidad de estirar diálogos sobre la seguridad pública". "Y colocamos a disposición la posibilidad de establecer un diálogo interpartidario que atienda a un problema que es muy dificultoso en algunos lugares del país y que es la preocupación principal que el Frente Amplio está recogiendo en esta visita denominada "El Frente te escucha", dijo Pereira.

"No tiene que ver con colocar a la seguridad como rédito electoral, sino como un problema que todos los uruguayos y uruguayas quieren resolver", apuntó.



Por otra parte, señaló que, si bien el presidente los invitó a opinar sobre el posible Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, pero marcó que "no es posible opinar sobre un TLC con China sin tener el contenido del tratado"." Y de la misma forma, queremos tener más información sobre lo que planteó ante la Unión de Exportadores sobre el tratado Transpacífico", agregó.

Finalmente, dijo que el tercer planteo fue la "necesidad de que el Ejecutivo y el Parlamento entiendan sobre la inversión universitaria y en ciencia e innovación y desarrollo".



Esto implica "que Uruguay asuma que las transformaciones del futuro dependen de cuánto el país invierta en sus científicos, académicos e intelectuales y que la respuesta de la Rendición de Cuentas es altamente insuficiente en relación a la demanda", sostuvo.



"Tampoco queremos respuestas de Twitter. Pero en el caso del TLC nos ha planteado que ni bien tenga la posibilidad de darnos la información, nos va a convocar y en el caso del Tratado Transpacífico nos va a convocar a Cancillería para darnos información", dijo Pereira.

En cuanto a la inversión en ciencia, dijo que el presidente "tenía algunos matices sobre la inversión que el Estado uruguayo está haciendo en materia de ciencia". "Yo creo que es muy poca la inversión en un cuerpo científico que mostró estar a la altura de las circunstancias, no solo con la pandemia, sino con lo que tiene que ver con el agregado al sector productivo uruguayo", opinó Pereira.



Y sobre la propuesta realizada en seguridad, "quedó en conversar con el ministro (del Interior, Luis Alberto) Heber para ver si hay espacio político para tener ese diálogo".

"El partido más importante"

Fernando Pereira dijo que "el gobierno y el Frente Amplio tienen la obligación de tener un vínculo, eso no implica no tener diferencias". De todos modos, reconoció que hubo "un cambio" en el relacionamiento con el presidente Lacalle Pou.



"También es verdad que todos los actores de la sociedad uruguaya, incluyendo a los medios, tienen que reconocer que el FA es la fuerza política más importante de Uruguay y a veces no se la trata con esa dimensión y no vamos a permitir que se la trate de otra manera", enfatizó Pereira.



"Nosotros somos conscientes que él es el presidente de la República y lo reconocemos como el presidente de todos los uruguayos y él nos tiene que reconocer como el presidente del partido más importante que tiene el Uruguay en términos de apoyo. Y esto me parece que todas las partes lo hemos entendido bien", finalizó.