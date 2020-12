Seguí en vivo: Cumbre de presidentes del Mercosur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou, abrió la Cumbre de presidentes del Mercosur planteando que "el consenso significa comprender que nuestras naciones hermanas en el Mercosur a veces tienen necesidades más urgentes o a veces no están en condiciones de avanzar como los demás" por lo que instó a definir qué futuro quiere cada nación del Mercosur a futuro.

Ayer fue el turno de los cancilleres, reunión en la cual Bustillo insistió en la intención de Uruguay de firmar acuerdos con terceros países. Además propuso una reunión presencial para marzo con sus pares de la región para intercambiar aspiraciones a futuro, lo que fue bien visto por su par argentino, Felipe Solá. Lacalle hizo referencia a ello hoy nuevamente debido a que el año que viene se cumplen 30 años del bloque.

Lacalle Pou participa de la Cumbre de presidentes del Mercosur junto al canciller, Francisco Bustillo, y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en el marco de la presidencia pro tempore uruguaya que hoy será traspasada a Argentina.

Asimismo, Lacalle Pou planteó que si bien no se dieron los avances queridos, se dieron instancias para destacar como la "vocación regional de pertenencia, participación del bloque". "Hay dos ejemplos bien interesantes que ayer se mencionaban en la reunión de ministros de Economía y Cancilleres y hablo de la experiencia del Mercosur respecto a su relación con Israel y Corea del Sur" países con quienes se avanzó en la firma de tratados comerciales.



Fernández: "No necesitamos menos Mercosur, necesitamos más y mejor Mercosur"

A su turno, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, planteó que en el Mercosur "debemos abrirnos más al comercio internacional preservando nuestras economías", pero que "esto no puede implicar una apertura frívola y principista, de la misma manera que tampoco podemos pensar en cerrarnos al mundo de una manera anacrónica; se trata de analizar el verdadero valor de cada acuerdo comercial y avanzar en los que podemos lograr una apertura en mercados externos". Y añadió: "Vemos que existen negociaciones que deben ser analizadas cuidadosamente para determinar su verdadera valía buscando reciprocidad".



Fernández dijo que el Mercosur "es el proyecto político más importante" para su país por lo que "es una política de Estado". Por eso dijo que sueña con un Mercosur "distinto" convertido en "nave insignia del desarrollo sustentable, la innovación tecnológica y por sobre todas las cosas de la inclusión social". Dijo que espera que superada la pandemia se construya un "continentalismo solidario" porque "nadie se salva solo.



"No necesitamos menos Mercosur, necesitamos más y mejor Mercosur" y eso implicará construir un "eco Mercosur" "bajo en carbono y sustentable". "Sustentabilidad es una palabra clave que debe acompañar todas las iniciativas del bloque", insistió Fernández. Además habló de la necesidad de apuntar a más "economía circular" porque "el mundo pospandemia la integración será ecológica o no será".

Para Fernández "más y mejor Mercosur" es "construir una real justicia social tecnológica" por lo que se debe trabajar en un "Mercosur digital" con "conectividad universal" para eso dijo que se requiere "más inversión"; "el acuerdo para la eliminación de roaming es un buen ejemplo", dijo. "¿Por qué no construir, por ejemplo, una estrategia coordinada en materia de cobertura satelital e integrada y de 5G que tendrá un enorme impacto en la transición productiva de la región", propuso.

También dijo que "más y mejor Mercosur" implica "comenzar por los últimos, por llegar a todos" porque, dijo que no hay integración si "hay integración social fracasada".

Fernández propuso también integrar mejor las Bolsas de Valores y "profundizar el uso de monedas locales para el intercambio comercial" y "repensar el rol de la banca regional para el desarrollo de proyectos de infraestructura" para salir a ofrecer al mundo.