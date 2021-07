Sector de Lustemberg dijo que FA "sigue sin asumir la paridad" en ámbitos de decisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sector frenteamplista Participar, Articular, Redoblar. (PAR), liderado por la diputada Cristina Lustemberg, emitió un comunicado en el que consideró que la dirigencia de su partido "sigue sin asumir la paridad como aspecto irrenunciable".

"Consideramos que en varias cuestiones no estamos respetando la decisión política tomada de cuidar y promover la participación de las mujeres en ámbitos de decisión. Lejos estamos de la paridad decidida, definida y sostenida, y por la que hemos luchado históricamente", expresó en el texto.



Los integrantes del sector afirmaron que "las señales políticas desde la conducción, en su mayoría varones, no son alentadoras" y aseguraron que "transversalizar la dimensión de género en los ámbitos de decisión, implica priorizar y dar lugar a las mujeres y no 'aceptar' una silla o un lugar con aparente participación".



"Necesitamos reivindicar los lugares reales de decisión para las mujeres y para esto se necesita generosidad y compromiso de la fuerza política en su conjunto", agregó.

Para PAR la Paridad en todos los ámbitos del @Frente_Amplio es irrenunciable.

La paridad será una realidad con las mujeres en la mesa, y en las decisiones, en todas las mesas y en todas las decisiones.



— PAR (@PARFrenteAmplio) July 23, 2021

En el texto indicaron además que la ausencia de mujeres en todos los espacio limitan "o más bien anulan" que haya una sociedad "más justa y equitativa".



"La paridad será una realidad con las mujeres en la mesa y en las decisiones, en todas las mesas y en todas las decisiones", finaliza el comunicado divulgado a través de las redes sociales.

En mayo el Frente Amplio determinó que el Plenario nacional se reunirá mañana 24 de julio y resolvió que celebrará sus elecciones internas el 5 de diciembre.



Las elecciones, que estaban pautadas para mayo, pero fueron aplazadas por la situación sanitaria del país. De ese evento debería surgir el reemplazo para el presidente Javier Miranda.



Miranda mientras tanto dejará la presidencia este sábado. Allí se tratará la conducción hasta las nuevas elecciones, pero se negocia que asuma una nueva dirección colectiva integrada por los seis principales sectores (que conforman el Grupo de Acompañamiento) y coordinada por el exintendente de Montevideo Ricardo Ehrlich.