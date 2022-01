Schipani recordó negativa de Valenti en 2020 a referéndum contra la LUC y esto respondió el publicista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esteban Valenti fue designado la semana pasada para dirigir la campaña por el Sí en el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y la polémica se desató en las redes. Este lunes, el diputado colorado Felipe Schipani recordó que en 2020 el publicista calificó de "grave error" la convocatoria a una consulta popular contra la norma.

"No comparto esencia de la LUC, si algunos artículos. Lo mismo le sucedió a varios. Pero convocar a un referendo contra la LUC, parcial o total, es un grave error, es la falta de audacia y creer que con los mismos métodos en épocas diferentes, se puede avanzar. Será otro retroceso", tuiteó en octubre de 2020 Valenti. Y este lunes, Schipani retrucó: "Coincido plenamente con Valenti. El triunfo del SI sería un retroceso".

Coincido plenamente con Valenti. El triunfo del SI sería un retroceso. https://t.co/byJPGE3kJd — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙎𝙘𝙝𝙞𝙥𝙖𝙣𝙞 (@FelipeSchipani) January 24, 2022

Consultado sobre el mensaje que citó más temprano el diputado colorado, Valenti respondió en Viva la tarde (Radio Sarandí): "Me equivoqué. Es cierto eso que yo lo escribí. No me trago las palabras ni hago finitos. Creí que era muy difícil, firmé obviamente. Me parecía una cosa muy compleja, pero bueno, me desmintió la gente. Es la gente que se apropió de esa idea y la transformó en un hecho".



Agregó que Uruguay es el país del mundo "donde hay que juntar el porcentaje más alto de firmas".



Valenti contó que decidió dar este paso luego de que "bastantes" personas le escribieron y mencionaron la idea de dirigir la comunicación por el "Sí". Puntualmente, dijo que el presidente de la Federación Ancap, Gerardo Rodríguez, lo llamó y le dijo: "Si yo propongo esto, tú estás dispuesto?". Lo pensó, ya que entre otras cosas implicaba suspender sus vacaciones tras un "año terrible", y finalmente aceptó. Luego vinieron las reuniones con dirigentes políticos, sindicales y diferentes organizaciones, entre ellas la Comisión por el Sí.

Remarcó que su contribución a la campaña para derogar parte del buque insignia del gobierno no tendrá una retribución económica. "Nunca hice una campaña por plata. Me parece bien los que lo hacen", dijo.



Valenti consideró que esta campaña "no es ni del Frente Amplio ni del Pit-Cnt (...) es una campaña de 800.000 uruguayos", que calificó de "ciudadana".



"Acá hay un paquete de temas que tienen un alto contenido cultural", destacó sobre los 135 artículos, que valoró como "nefastos". Aseguró que el hilo conductor de todos ellos "es el mismo: favorece a los de arriba y jode a los del medio y de abajo, en todas las circunstancias".

"La fuerza de esto es la militancia", que dijo, será de tres tipos. Por un lado lá de "puerta a puerta, o boca a boca" para lo que imprimieron folletos, así como "militando en las redes", para lo cual adelantó que la presencia va a ir "creciendo", y luego nombró el "aporte de ideas a través de la web, mensajes". Si logran el objetivo de que sea "una campaña de la gente, tenemos posibilidades serias de ganar el referéndum", aseguró.



Más temprano, en diálogo con Doble Click (Del Sol FM), destacó que aceptó la propuesta "con entusiasmo", y prefirió no dar detalles. "Voy a dar una respuesta que vengo dando desde 1989: las campañas no se comentan, se hacen". De todos modos, como "generalidades", dijo que buscarán hacer una campaña "informativa, definiendo los rasgos comunes que tienen los 135 artículos".