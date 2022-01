Entre "lacra" y "pobre hombre", sigue la guerra entre Robert Moré y Esteban Valenti

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El enfrentamiento entre Robert Moré y Esteban Valenti cobra cada vez más temperatura. Al anuncio de parte del publicista de que acudirá a la Justicia por los dichos del actor, se suman más cruces de comentarios acusatorios.

En Polémica en el bar, este domingo, Moré reafirmó su desaprobación por la designación de Valenti como jefe de publicidad y comunicación por el "sí" a la derogación de los 135 artículos cuestionados de la LUC.

"Yo estoy a favor de derogar los 135 artículos pero prefiero perder con amigos que ganar con desconocidos", dijo Moré. Luego dudó de las capacidades del publicista. "Como creativo hace 30 años que no se le cae una idea", añadió.

"Se fue del Frente Amplio él y su esposa (Selva Andreoli). Se fueron tirando mierda, dejando sobres a periodistas diciendo cosas del Frente sin decirlas adentro. Cuando te vas así sos un traidor... Un tipo que hace eso, es una lacra, un tipo que no sirve para nada", agregó.

Llamaron para amenazarlo por meterse con Valenti… entre otras , sin desperdicio el audio pero da para entender .. pic.twitter.com/XUzfyYBmEQ — MaruArt (@ArtolaMaru) January 24, 2022

En Twitter, Moré también había calificado de "capo mafioso" al director de la agencia Uy press.

En Doble click (Del Sol FM), este lunes, Valenti también cargó duro contra el actor y panelista de Polémica. "Es una operación para aparecer de un ser absolutamente inocuo, que no jugó ningún papel en la izquierda", dijo.

En Doble click (Del Sol FM), este lunes, Valenti también cargó duro contra el actor y panelista de Polémica. "Es una operación para aparecer de un ser absolutamente inocuo, que no jugó ningún papel en la historia de la izquierda. Yo creo que algo hice", dijo.

"Estas cosas que él dijo va a tener que demostrarla en los tribunales. No voy a hablar más de eso. No me voy a poner discutir con Robert Moré, ¿quién es ese pobre hombre"?, añadió. "Va a tener que probar que soy un capo mafioso, vamos a ver cómo lo hace y si no, irá preso".

"Si te dicen capo mafioso, no estamos hablando de una discrepancia. Si hubiera hecho referencia a temas políticos, lo discutiríamos. Yo sé nací en Sicilia por lo tanto sé lo que quiere decir. Tengo amigos asesinados por la mafia que quiero mucho. No puede decir una cosa así impunemente", agregó.

Sobre la acusación de "traidor", evitó entrar en polémica, al menos en este momento. "Después del 27 lo discutiremos. Si tengo que hacer una autocrítica, la haré", dijo.