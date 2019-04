Ni Sartori ni Alonso tienen las "condiciones" para ser vicepresidentes, según Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Mucha yerba, mucha paciencia, muy buen humor, capacidad negociadora, conocimiento del Parlamento y conocimiento de los textos legales y del ordenamiento jurídico". Esas son las características que deberá cumplir la persona que asuma la vicepresidencia en caso de que el precandidato blanco Luis Lacalle Pou gane las elecciones, expresó en el programa Diario de campaña de Nuevo Siglo TV.



"Mi candidato a vice no es ni (Juan) Sartori, por las condiciones que dije, ni tampoco Verónica Alonso", aseguró el precandidato blanco que, según las encuestas, lleva la delantera dentro de su partido.

Lacalle Pou indicó que en caso de ganar las internas el candidato a la vicepresidencia deberá reunir dos condiciones: "Ser buen candidato o candidata y ser buen vicepresidente". Mientras que en caso de ganar las elecciones "el candidato a vicepresidente va a tener un laburo que no va a ser changa".



El líder del sector Todos aseguró que ya tiene dos nombres pensados, un hombre y una mujer, pero aseguró que no puede decirlos ya que no es una decisión que él tenga que tomar. "No sé cómo va a salir la interna y no sé cuáles son los pesos relativos", aseguró.



"No lo decido yo, lo decide el partido, eso sí excede a mí si me toca ganar, capaz que me sugieren otros nombres. Vamos a ver los pesos relativos electorales porque sino, ¿de qué sirve?", se preguntó.