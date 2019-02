Sanguinetti valoró dos fuentes de inversión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante una visita al Parque de las Ciencias, el expresidente Julio María Sanguinetti destacó la aprobación de la ley de Zonas Francas y la ley Forestal como dos de las principales fuentes de inversión que ha tenido el país desde el retorno de la democracia.

“Cuando se aprobó la ley de Zonas Francas en nuestra primera Presidencia, se pensaba en esto como un polo de desarrollo donde se pudiera incorporar no solo inversión, sino inversión de punta. Esa ley y la ley Forestal han sido las dos mayores fuentes de inversión”, sostuvo el líder del sector colorado Batllistas.



Respecto a la zona franca que alberga el Parque de las Ciencias, Sanguinetti aseguró que “esta tiene una especificidad muy interesante que es la ciencia”.



Luego insistió en que “no se trata solo de inversión pensando con sentido económico sino tecnología de punta, con mejores salarios. Aquí fundamentalmente se ha instalado la industria farmacéutica. Este es el presente del desarrollo. El futuro no sé cuál va a ser”.



“El Parque de las Ciencias es un parque en régimen de zona franca capaz de albergar grandes proyectos industriales. Asimismo, cuenta con un alto grado de desarrollo en materia de seguridad, servicios, medioambiente y paisajismo, convirtiéndolo en un lugar ideal para trabajar a minutos de la ciudad de Montevideo”, informa el sitio web.



Los responsables de la zona franca Parque de las Ciencias invitaron a Sanguinetti para compartir los resultados de la aplicación de la ley de zonas francas, aprobada en 1987.



El gerente general del Parque Enrique Buero explicó que el tipo de actividad científica que se lleva a cabo en el Parque ha redundado en la participación de numerosos jóvenes, que si no tendrían que ir a buscar oportunidades quizás fuera del país.