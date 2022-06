Sanguinetti pide "no dejarse arrastrar por el bullicio del FA" que busca "exorcizar su fracaso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Está objetivamente demostrado que no hemos caído en una escalada del delito, aunque estos días hayan sido malos. Malos sí, pero no peores que algunos de los últimos años", remarcó Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado y expresidente en dos oportunidades. A través de su columna en el Correo de los Viernes, llamó a "no dejarse arrastrar por el bullicio de un Frente Amplio que quiere exorcizar su fracaso e ir por la revancha".

"Queda claro que los críticos fueron los titulares de un estrepitoso fracaso y es notorio que en los dos últimos años bajó el conjunto de los delitos", remarcó el líder colorado, considerando que "el Frente Amplio y su aún más 'amplia' red de repetidores, procuran instalar la idea de que el gobierno de coalición está fracasando en materia de seguridad pública y estamos ante una escalada generalizada".



Sanguinetti señaló que "en los últimos meses, se están experimentando crímenes muy horrendos, algunos de inexplicable violencia familiar, y otros que por sus características y crueldad claramente se identifican con el narcotráfico, este flagelo que está en el mundo y que nuestro país ha visto crecer exponencialmente en la última década". Sobre los homicidios, puntualizó que "es verdad que aumentaron de 83 a 96" en el primer trimestre, y que en mayo "hubo 37, lo mismo que en 2019".

"Naturalmente, un trimestre no es una medida muy relevante, pero en todo caso es indicativa de que no estamos ante el 'infierno tan temido', para usar el célebre título de la novela de Onetti", sostuvo el colorado, quien remarcó que "la baja general de los delitos en estos dos años de gobierno es un hecho".



Para Sanguinetti, "es incuestionable que el crimen organizado está golpeado y, como consecuencia, las batallas por el territorio se han hecho cruentas". Al respecto, dijo que "por lo menos hay un plan de combate al narco, que ya ha dado resultados, porque aumentaron las incautaciones y los cierres de bocas", y lanzó: "En 2019 el propio Fiscal Díaz afirmó que desde 2009 no lo había".



El expresidente destacó que la Policía "está dando una gran batalla" y convocó a "persistir en el camino que abrió el inolvidable Guapo Larrañaga", en referencia al exministro del Interior e histórico dirigente nacionalista que falleció hace poco más de un año.



Por otro lado, el secretario general colorado llamó a "hacer el balance de las normas sobre marihuana y cuáles han sido sus resultados". Aseguró que los "efectos dañinos" de la marihuana son "incuestionables", al tiempo que alertó que "se ha desvanecido la percepción del riesgo" del consumo "general sobre las drogas".