Sanguinetti y María Eugenia Vidal hablaron del Mercosur

El expresidente colorado Julio María Sanguinetti sostuvo en cuanto a los vínculos entre los países de la región que “hoy no estamos bien” y que a los gobiernos “les cuesta entenderse”.

“Nuestro Mercosur tuvo años espectaculares hasta 1999, cuando irrumpió la devaluación brasileña. Los siguientes gobiernos no fueron buenos para la integración, no cumplían los compromisos y esto es una verdad objetiva (...) Esta es una desgracia que tenemos como región, y es algo que se puede ver con la pandemia. Alcanza con mirar a los países más grandes. Brasil fue para un lado, Argentina para otro y México para otro”, dijo el exmandatario.

Sanguinetti participó del evento online titulado “Los desafíos de un mundo pospandemia”, organizado por la agrupación Acción País del Partido Colorado. La charla, que fue moderada por Nicolás Albertoni, también tuvo como invitada a la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.



En cuanto a la región, Vidal coincidió con Sanguinetti, y sostuvo que Argentina hoy vive un debate entre las principales fuerzas políticas y que Juntos por el Cambio, el movimiento al que ella pertenece, cree que “fortalecer el Mercosur es importante y que el gobierno actual” de Alberto Fernández, “se aísla del mundo y de la región” para “elegir a Venezuela y a Cuba”.

Durante el intercambio, Sanguinetti le deseó suerte a Vidal de cara a las elecciones de medio término que se llevarán a cabo en Argentina, para las que la gobernadora hará campaña pero aún no confirmó una candidatura al Parlamento. En tanto, su nombre suena rumbo a las nacionales de 2023 dentro del sector que tiene como líder a Mauricio Macri, que también tendría intenciones de volver al poder.

Durante el encuentro, Sanguinetti habló de la necesidad de los gobiernos de la región de construir confianza para evitar los totalitarismos, algo que fue compartido por Vidal, que advirtió que era importante que en las próximas elecciones el kirchnerismo no obtuviera la mayoría en Diputados.



En cuanto a los desafíos pospandemia, el colorado dijo que el foco hay que ponerlo en la educación, y sostuvo que hay generaciones “que no se están preparando para el nuevo mundo”. Vidal coincidió en el diagnóstico y contó que un millón y medio de estudiantes no se conectaron en Argentina a clases virtuales durante la pandemia. “Hay que salir a buscarlos”, sostuvo, y criticó al gobierno de Fernández. La exgobernadora también advirtió que había que atacar la crisis de empleo que atraviesa el vecino país.